La "China" aniquiló a Paula: pedidos anti "Pampita", el mangazo laboral y el día que le robó el celular

Siguen las esquirlas del escándalo tras el affaire con Mauro Icardi. Después de que Wanda Nara y el delantero del París Saint Germain sellaran su segunda reconciliación con una lujosa escapada a Dubai, Eugenia "la China" Suárez volvió a encontrarse en el centro de la polémica. ¿Qué fue lo que sucedió ahora? La ex Casi Ángeles habló pestes de su ahora ex amiga Paula Chaves y se conocieron nuevos detalles de los pedidos que le hacía cuando Carolina "Pampita" Ardohain expuso también en los medios el ahora denominado "Palta Gate" con Benjamín Vicuña.

Quien reveló la información fue Yanina Latorre, la panelista de Los ángeles de la mañana que ofició desde el inicio del escándalo como vocera autorizada de la propia Wanda. "La relación (entre la 'China' y Paula) se terminó totalmente. La semana pasada estuvo la 'China' haciendo fotos o filmación de un comercial en donde habló mucho. Se nota que no mide, porque había productoras de Kuarzo (en donde trabaja Chaves) que estaban ahí", disparó.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

"El tema era fresquito y la criticó mucho. Criticó a Paula. Dijo que era una mala persona, una atrevida, que no entendía por qué se había metido. Para mí Paula estuvo fantástica. La defendió a Zaira", explicó Latorre, en alusión a la dura charla que Chaves mantuvo con la "China" después de que Zaira le mostrara todas las capturas de los chats con Icardi que Wanda les envió desde París el día en el que descubrió el affaire.

Pero eso no fue todo. No sólo la confrontaron con esas capturas, sino que le habrían exigido que les entregara el teléfono celular para verificar que "su versión de los hechos" (en una primera instancia lo negó e incluso le pidió a Wanda que la ayudara a dar una 'versión de la historia' que los dejara a todos 'bien parados).

"La 'China' está enojada por el día en el que fueron Paula con Zaira a la casa y la obligaron a mostrar el teléfono. Dijo que se metió donde nadie la llamaba, que no tendría que haberla agredido, ni haber tomado partido por Zaira. Paula nunca la criticó. Las veces que yo quise chequear algo con ella, me clavó el visto y no me contestó. La 'China' dijo que era una desubicada y que nunca se lo iba a perdonar", resaltó Latorre.

Mariana Brey también recordó los pedidos de defensa que Suárez le hizo en su momento a Paula, cuando ella conducía Este es el show y se había instalado el escándalo del motorhome con Vicuña. "En ese momento, la 'China' la llamaba a Paula y le quemaba la cabeza para que por favor la defendiera frente a la situación de Pampita. Siempre se mantuvo al margen (Paula), trataba de no meterse. No se podía sacar ni una foto con Pampita, pero ella lo hacía igual. A veces, como amiga, se le solicitaban ciertas cosas".

En su descargo contra Chaves, la "China" también recordó el día en el que fue entrevistada por su amiga, durante uno de los reemplazos que Paula realizó en Cortá por Lozano. "Además de todo lo que dijo, tiró: 'Ella se olvida que cuando estuvo de conductora en Cortá por Lozano me rogó para que vaya a darle una entrevista".