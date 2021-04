La China dio positivo de COVID y fue acusada de plagio: “Copió una colección completa"

La farándula argentina no es ajena al gran aumento de casos de coronavirus en el país. A los positivos de Claudia Villafañe, Rodolfo Barilli, Horacio Cabak, Cande Tinelli, Coti Sorokin y Dady Brieva, entre varios otros, se les sumó en las últimas horas el de La China Suárez, quien a raíz de la perdida de su olfato decidió someterse a un testeo que terminó confirmando que contrajo la enfermedad.

La encargada de dar a conocer la noticia fue Maite Peñoñori, quien además adelantó que la actriz fue acusada de plagio tras el lanzamiento de su nueva línea de ropa. "La China Suárez, confirmado, está con covid positivo. Ayer estaba haciendo unas fotos de la marca deportiva que tiene ella, se sentía muy bien, pero en un momento se dio cuenta que no tenía olfato", contó la panelista de Los Ángeles a la mañana.

De acuerdo a la información, la pareja de Benjamín Vicuña, que está en Chile varado por el cierre de fronteras, no tiene fiebre y síntomas de gravedad. "Eugenia ahí se da cuenta que no tiene olfato. Enseguida consulta a un laboratorio, van, la hisopan y da positivo. Enseguida se va y se aísla. La China avisó instantáneamente al colegio de su nena, Rufina, y a todas las personas que habían estado con ella, las últimas 24 horas”, reveló Maite.

Y en ese contexto, avisó que la ex Casi Ángeles afronta una grave acusación por robo: aparentemente habría plagiado una colección completa de la línea deportiva Port de Bras, una marca venezolana que se vende en Saks Fifth Avenue, en Nueva York, y también en Madrid. "Ella habría copiado la colección completa. No solo que es la cara sino que me comentaron que se metió mucho con el diseño y estaba muy entusiasmada. Es una cápsula de ropa deportiva", detalló la cronista.

Ante esta información, Cinthia Fernández tomó la palabra y recordó el día en el que La China se enojó con ella cuando le copió el diseño de uno de sus vestidos. “Es verdad, todos copian, todo esta inventado. Todos copian todo. A lo sumo cambian una tirita", sostuvo la ex pareja de Matías Defederico. Mientras que Yanina Latorre justificó: "¿Vos creés que tus calzas con agujeritos no las hicieron antes? Igual esto no lo hace ella, lo hace la marca”.

Fue entonces que Cinthia trajo a escena una vivencia que compartió con la actual pareja de Vicuña: "Cuando yo le copié un vestido, que ella ya le había copiado a una actriz de Hollywood, llamó a la marca a decir cómo lo van a hacer, que los iba a denunciar. Así que Lola, si vos lo hacés… Yo miro todo de afuera y copio”.

Lejos de su familia y tras el positivo de la mamá de sus hijos, Magnolia y Amancio, Benjamín Vicuña escribió un profundo mensaje en las redes sociales mientras se encuentra en Chile, país al que arribó el pasado seis de marzo para grabar una serie. Para nadie es una novedad hablar sobre los tiempos desafiantes que vivimos. Tiempos comparados con guerras que, al menos yo, no viví", escribió.

Y siguió: "Para nadie es fácil manejar en medio de la niebla, muchas veces sin saber cuál es el camino. Qué difícil para la ciencia y para nosotros entender que el aire puede ser nuestro enemigo, un beso un kamikaze y la distancia con nuestros seres queridos un salvavidas. En mi caso, como actor, cumplo con mi responsabilidad de terminar una serie nocturna en Chile desde el 6 de marzo, alejado de mi familia radicada en Buenos Aires".

El actor se lamentó por las fronteras cerradas, a las cuales acusó de acelerar su "ansiedad", y resaltó: "Con mis teatros sin poder abrir sus puertas hace ya más de un año. Qué desolación ver como algo tan grande y noble como un centro cultural se cae a pedazos en medio del desinterés. Nada de lo que menciono se compara al dolor de perder a alguien, eso es obvio, pero si es un dolor progresivo y aparentemente invisible".

Por último, afirmó que los trabajadores de la cultura "son invisibles", al igual que sus familias y necesidades. "Cuánto dolor e incertidumbre caminar por las sombras de lo no esencial. Este texto seguramente no es esencial ni relevante, pero si un grito desde lo más profundo de un hombre que improvisa y extraña en tiempos violentos", cerró.