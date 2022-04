La "China", el "Rosa de Berazategui Gate" y la traición final de una de sus ex amigas famosas

¡Se volvió a picar! Después de que se conocieran los detalles de la feroz pelea que Paula Chaves y Eugenia "la China" Suárez mantuvieron por el affaire que mantuvo con Mauro Icardi en París, ahora se supo quién fue la amiga que traicionó a la ex Argentina, tierra de amor y venganza y filtró a la prensa la polémica frase: "Yo no soy Rosa de Berazategui. Soy la 'China' de Zona Norte".

Aquí, una recapitulación necesaria: la periodista Mariana Brey reveló días atrás que, cuando "una amiga" de la "China" le preguntó si no tenía miedo de meterse en problemas con Wanda Nara en pleno estallido del Icardi-Gate, la actriz le respondió con aires de superioridad la ya citada frase.

"Voy a contar la historia de Rosa de Berazategui, que fue lo que detonó la furia de la 'China' Suárez. Me parece lo menos querer censurarnos o querer darnos miedo con algo que se pueda decir acá. Por otro lado, la historia es sencilla y la frase no me parece grave, por eso me atreví a decirla. Es del año pasado, cuando se desató el Wanda Gate. Ella dijo esta frase en un ámbito privado, la que decidió hacerla pública soy yo. Esto surgió cuando pregunté: '¿Cómo está la China?'. Quiso decir que no la estaba pasando mal, que no era Rosa de Berazategui. Como que tiene un nombre que va más allá de lo que estaba pasando", explicó Brey.

Pero, ¿quién fue la fuente que le reveló la información a Brey? De acuerdo a lo confirmado por el propio Ángel De Brito, quien le transmitió la comunicación privada a la periodista fue nada más y nada menos que Paula Chaves. "Si ella no quiere quilombo, si no le gusta, que no se lo cuente a una amiga periodista. Mariana Brey es amiga (de Chaves), lo ha dicho miles de veces. Capaz se lo dijo el año pasado cuando eran amigas y Brey se acordó ahora. Si se lo cuenta a ella, que trabaja en un programa de espectáculos, es para que lo cuente. Es así".

¿Qué sucedió después de que Brey hiciera pública la cita? Fue la propia "China" quien salió a desmentir furiosa la información con un duro posteo en el que incluyó a Adrián Suar, dado que la información se hizo pública desde la pantalla de El Trece. Además, cruzó al intendente de Berazategui, Juan José Mussi, quien no titubeó a la hora de cruzarla en redes: "Orgulloso de cada 'Rosa de Berazategui, porque son las que trabajan para salir adelante, siendo muchas jefas de familia. ¡Se empoderan cada día para no depender de nada, ni de nadie. No salen, ni saldrán en las revistas; pero son las modelos reales. Las verdaderas protagonistas".

"Señor intendente, dispóngase a trabajar en vez de perder el tiempo consumiendo mentiras. Y discúlpese públicamente por difundir algo que no es cierto. Ya estamos grandes para el 'le dijo, que dijiste, que me dijo'. Siempre fomentando el odio y el puterío. Ya estaríamos, ¿no?", respondió Suárez.