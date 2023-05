La China la demandó por "daños" y Yanina la chicaneó: "Seguí levantando tipos millonarios..."

El escándalo entre Wanda Nara, Mauro Icardi y Eugenia "La China" Suárez sumó otro inesperado capítulo. Resulta que la actriz decidió iniciarle acciones legales a Yanina Latorre por algunas declaraciones que hizo en torno a aquel episodio bautizado como el Wanda-gate. De hecho, hasta generó daños colaterales y causó que Zaira Nara se distanciara del papá de sus hijos.

Recordemos que había sido la panelista de LAM la encargada de destapar aquella polémica detallando que “un amigo de la China" fue el que le contó a Wanda "con lujo de detalles" que la actriz y el rosarino se habrían visto en París. Incluso, había contado que vía Instagram, La China le escribía a Icardi y le mandaba videos masturbándose. "Mandaron videos de la China Suárez practicando la autosatisfacción y Wanda le encontró ese video", había dicho.

El tiempo pasó y La China tomó la decisión de demandar a Yanina por aquellas polémicas declaraciones, lo que motivó a Ángel De Brito a chicanear a su amiga y panelista. "Te va a sacar 30 palos”, le dijo. "Es por ‘daños y perjuicios’ y estás vos también. En la carta documento estás vos, yo, y Mandarina (la productora). A mí me la succiona más que a vos”, le respondió, sin filtros, la mamá de Diego y Lolita, señalando que en la demanda no se precisa ningún monto.

Pero frente a la insistencia del conductor de LAM, Yanina redobló la apuesta y le mandó un contundente mensaje a la actriz: “Si estás desesperada por guita, Chinita, amora, a seguir levantando tipos millonarios en Miami, que a mí no me sacás 30 palos ni muerta. Ni muerta me los sacás”. Además, antes de darle un cierre al tema, aclaró que el proceso quedó trunco.

Vale destacar que la panelista también fue la encargada de vincular a La China sentimentalmente con el productor Rodolfo Lamboglia, información que ya fue desmentida en principio por los protagonistas. “Bueno, no es el novio, ya lo dije: es el garche. Es el que le da laburo y le paga los pasajes. Desde el Wandagate fue el que le dio todo el laburo”, dijo, al ser cuestionada por sus dichos.

En 2021, la mujer de Diego Latorre había contado que La China la había llamado "a los gritos", luego de que contara el trasfondo de su escandaloso acercamiento a Icardi. "Ayer me llamó la 'China' Suárez a los gritos", había revelado la periodista al aire, al tiempo que precisó que justo se encontraba en el garaje de su departamento del barrio de Belgrano R cuando recibió la comunicación de la actriz. "Estaba a los gritos, soberbia, antipática, seca, altanera, fría, maltratadora. Me dijo: 'La próxima vez me llamás a mí, porque esta es la segunda vez que te llamo y ya me estoy cansando. Me amenazó. Me dijo: '¿Qué problema tenés conmigo? Vos siempre das mis primicias´. Le dije que no tenía ningún problema", agregó.

A lo largo de aquel furioso mano a mano, Latorre había reconocido que perdió la paciencia. "En un momento empecé a gritar yo. Me dijo: 'No me grites vos, que a mí no me grita ni mi mamá'. Le respondí: 'Tu mamá te tendría que haber pegado dos gritos, así saliste. Pare mí no sos put..., sos una mala persona y de eso no se vuelve. Le cagaste la vida a Tobal, a Pampita, a Wanda y tengo varios nombres más, que no los voy a dar porque no se terminaron separando. Le dije lo de Accardi, todo". La guerra entre la panelista y la actriz se recrudeció, una vez más por el escándalo que encabezó las portadas de los principales diarios del mundo y estuvo en boca de todos durante más de seis meses.