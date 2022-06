La "China" le clavó la fulminante a Vicuña: la guerra secreta y qué se disputan

Muy lejos de la paz. El desaire de Eugenia "la China" Suárez a Benjamín Vicuña por el día del padre no pasó inadvertido por sus seguidores, en especial teniendo en cuenta el emotivo mensaje que su otra ex, Carolina "Pampita" Ardohain sí le dedicó en redes sociales. El viaje de la venganza al Caribe junto a su nuevo novio, el "operativo mal padre" y qué hay detrás de la nueva guerra entre los padres de Magnolia y Amancio.

El nuevo round comenzó después de que Yanina Latorre, quien en su momento ofició de vocera de Wanda Nara durante el "Icardi-Gate" y a quien la "China" acusa por lo bajo de ser la "informante" de Vicuña, cuestionara a la ex Argentina, tierra de amor y venganza por haber mantenido un encuentro en un hotel con su nuevo novio, Rusherking.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

El cuestionamiento hacia su maternidad, justo cuando el chileno se encontraba de viaje en Estados Unidos con su nueva novia, hizo estallar a Suárez; quien por primera vez cantó retruco y acusó a Vicuña de "mal padre" con un lapidario tweet. "Con respecto a mi maternidad... Las mujeres que vivimos con nuestrxs hijxs 24/7 (salvo algún día que el padre los tiene, cuando puede, por supuesto, pues viaja mucho por 'trabajo') hacemos lo que podemos. Les aseguro que lo hago muy bien. Dejen de joderme, porque no me callo más".

Después del primer dardo público de su ex mujer, el chileno tomó la decisión de "no hablar más" dela actriz. Pero no lo cumplió y salió a defender su rol como padre. "Sinceramente, no entiendo qué es lo que pasa y por qué se cuestiona mi rol. Vivo en Argentina para estar cerca de mis hijos y los amo profundamente, soy padre desde hace 16 años y jamás cuestionaron mi rol", sostuvo el chileno.

De acuerdo al entorno de los padres de Magnolia y Amancio, el enojo de la "China" no sólo pasa por la filtración a la prensa de ciertos datos con los que ella cree que Vicuña intenta hacerla pasar como una "mala madre". En efecto, se habló de un viaje a España que la actriz tenía programado y al que Vicuña se habría opuesto porque coincidía con su obra de teatro y se empataba con las vacaciones de invierno de sus hijos en común.

El denominado "operativo mala madre" tiene otros intereses, por fuera de seguir machacando la imagen pública de la ex Casi Ángeles. "Esto (el tweet) viene a raíz de una charla que la 'China' tuvo con Benjamín, en la que ella le comunica que se va a ir en junio o julio a Europa y le aclara: 'No me voy por trabajo'. Esto trae un conflicto, porque ella se va en la época de vacaciones de invierno de los chicos y Benjamín se tiene que poner a ensayar a full con el teatro. Entonces, que ella se vaya en esa época, deja a los chicos sin las vacaciones de invierno, porque él va a estar haciendo teatro", reveló la periodista Paula Varela.

Y así, como quien no quiere la cosa, la "China" no sólo no le dedicó ningún mensaje al padre de sus hijos, sino que aprovechó la fecha para tomarse su venganza: viajó al Caribe junto a su nuevo novio. "Dicen que el paraíso no existe, ¿no? Mirá papá, el paraíso fiscal", se jactó Rusherking en una historia de Instagram; justito después de que la actriz publicara una sesión de fotos desde la habitación del hotel en el que se hospedan en Playa del Carmen.

Pero eso no fue lo único que la actriz hizo desde México: reforzó el ninguneo a Vicuña como padre de sus dos hijos menores, con un tierno posteo dedicado a su padre, quien murió meses antes de que naciera su primera hija, Rufina Cabré. "Que vos odiases este día, hace que sólo te recuerde más. Pero al final, siempre juntos mirando al cielo", le dedicó.

Atento a los dardos de su ex, Vicuña compartió un video junto a todos sus hijos y luego compartió las historias que los mayores le dedicaron en Instagram por su día. ¿El detalle? Publicó una foto junto a Magnolia, quien aún no tiene redes sociales, pero celebró el Día del padre junto a él.