La "China" le declaró la guerra y De Brito se puso el casco: la denuncia de la actriz y el "grúa gate"

Un baile en la after party que realizaron los famosos tras la ceremonia de los Martin Fierro no bastó para que Eugenia "La China" Suaréz y Ángel de Brito sellaran la reconciliación. Resulta que la ex ATAV denunció en las redes sociales que es víctima de una campaña mediática en su contra orquestada por el conductor de LAM y las integrantes de su programa. “Resume lo que siempre digo del ensañamiento y el hostigamiento”, lanzó la actriz al compartir un hilo de Twitter hecho por un internauta que repasa todos los momentos en el que se habla de ella en el programa de América TV. "Hablo de una persecución", agregó, aunque aclaró que sui descargo no lo hacía desde el lugar de víctima.

Todo estalló anoche, luego de que De Brito diera a conocer el desafortunado momento que vivieron La China Suárez y Thomas Nicolás Tobar, el rapero conocido como Rusherking, en un hotel de la zona de Recoleta. Sabiendo que los protagonistas de esta nueva novela romántica estaban allí, las cámaras de LAM montaron guardia hasta que pasadas las 8 de la mañana captaron el momento justo en el que la grúa se llevaba el vehículo del trapero.

Cabe destacar que minutos antes habían hecho lo propio con la camioneta de la ex Casi Ángeles. Según contaron en el programa, ambos cenaron en un restaurante y luego se dirigieron al hotel, para pasar una noche de pasión. Lo cierto es que ambos recién salieron del lugar al mediodía y se desayunaron con la noticia de que ninguno de sus vehículos estaba donde los habían dejado.

Primero se vio a al actriz, vestida casi íntegramente de negro, con gorra y lentes oscuros, fumando un cigarrillo. Al rato apareció el trapero, con un conjunto deportivo azul y gorra blanca. Al verse abordados por el cronista de LAM, quien les contó lo que había pasado con la grúa, los tortolitos buscaron huir rápidamente del lugar a bordo de un taxi. Fue tal su desesperación, que el trapero se abalanzó sobre un vehículo libre para que se detuviera.

Finalmente, ninguno de los dos pronunció más que un "buen día" de cortesía y huyeron del lugar, Fue entonces que durante la noche de ayer, la actriz realizó un contundente descargo contra De Brito y aseguró que lo llevará ante la justicia por el constante "hostigamiento" que sufre a diario en LAM. "Me he equivocado y me equivoco como todo el mundo, pero hablo de una persecución, y nunca hablé tan profundamente de esto porque me cuesta”, dijo La China.

Y agregó: "Me llegó un hilo de Twitter que me pareció que resume muy bien a lo que me refiero siempre yo, del hostigamiento. Y no es un lugar de víctima, porque me he equivocado y me equivoco como todo el mundo, pero hablo de una persecución, y nunca hablé tan profundamente de eso porque me cuesta, me pone nerviosa. Encontré este hilo, que describe perfectamente el ensañamiento y la persecución, y que lo voy a compartir".

En una serie de videos que compartió en su cuenta de Instagram, la actriz explicó que fue "difícil" para ella ver el hilo "porque, aunque a veces diga que las cosas no me afectan, o tenga una coraza muy grande porque no me queda otra, es feo, es doloroso, me siento avergonzada". "Muchas veces, me siento triste, y creo que recién ahora estoy en un momento en el que estoy fuerte para poder hablar de eso", aclaró.

Y sumó: “Ya pasé lo que tenía que pasar, ya me alejé de la gente que me tenía que alejar. Estoy muy bien rodeada, estoy bien, y creo que pasó lo peor. También pude rodearme de buenos abogados, que un amigo mío del medio, que no puedo decir quién es, me ayudó muchísimo, y siempre voy a estar muy agradecida. Me representa un abogado que es muy humano, me está ayudando mucho, y estamos avanzando. Y ojalá que esto funcione, y que nadie más pase por esto”.

Lo cierto es que De Brito recogió el guante y aseguró que le "encantaría" dirimir todo esto en la Justicia con la China. "No tengo ningún problema, y aclarar todo lo que quiera. Ella es la misma que me vino a buscar en el Martín Fierro y estuvo bailando toda la noche conmigo, y bailamos lo más bien después de charlar, discutir un poco, y me sacó a bailar ella. Me parece que un juez se va a cagar de risa cuando vea que la misma persona que te manda carta documento te saca a bailar en una fiesta y habla de hostigamiento cuando va a una fiesta que está llena de periodistas con su nuevo novio. No hay el más mínimo punto de coherencia, pero vamos a la Justicia y cada uno dirá lo que quiera”, aseguró.

Además, el conductor aseguró que en caso de llegar a un juicio citará a todas aquellas actrices y modelos que fueron víctimas de la ex Casi Ángeles. “Llegado el caso de un juicio, que no va a pasar, citaremos a Wanda, a Pampita, a Eugenia Tobal, a Mery del Cerro, y podemos seguir una lista eterna de situaciones”, resaltó. "En mi caso, por ejemplo, que yo hice un laburo periodístico, ni hostigamiento ni obsesión ni nada, porque era un momento donde la noticia era Wanda e Icardi. Tengo todas las pruebas, nunca me pudo desmentir ni una de las cosas que dije. No entiendo cuando se pone en víctima. Pampita no fue víctima, Wanda no fue víctima, Tobal no fue víctima", sostuvo Yanina Latorre, minutos más tarde.

A pesar de que la actriz no la nombró, la panelista sintió que debía hacer una suerte de descargo y así lo hizo: "Esta chica tiene un serio problema, más que ir a la justicia, tendría que ir a un psicólogo, porque se pone en lugar de víctima. Ahora trae todo de nuevo, confunde todas las situaciones. Nosotros hablamos de un hecho periodístico, información con pruebas, la palabra de Wanda, la palabra de Icardi, los dos se sentaron, lo hablaron con Susana, explícame el hostigamiento”. En ese momento, de Brito agregó: “Ella habló con Fantino también”, y Latorre cerró: “Ella se sentó y lo monetizó. Explícame el hostigamiento. La llamó a Wanda y le dijo ‘sacame de esto, blanqueame la imagen’, un poco psicópata”.