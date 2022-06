La "China" lo picanteó y L-Gante respondió: "¿Por qué todos me pelean a mí?"

Cuando vos fuiste, yo fui vine, fui vine cincuenta veces. Palabras más, palabras menos, la China Suárez (30) usó un modismo similar para cerrarle elegantemente la boca al cantante popular del momento.

“Querido ‘L-Gante’ cuando vos no habías nacido, yo ya cantaba. Creo que hablaste al ped..., igual re bailo tus temas. Saludos cordiales”, escribió la ex Casi Ángeles por Twitter, haciendo alusión no solo a los 8 años de diferencia que le lleva al artista (los mismos que a Rusherking), sino también a su prolongada carrera.

La polémica se había iniciado a raíz de un comentario dicho por Elian Ángel Valenzuela​, más conocido como L-Gante, cuando le preguntaron en una nota con Socios del Espectáculo si existía alguna chance de compartir alguna canción con la vilipendiada Eugenia Suárez. Sin pelos en la lengua, el oriundo de General Rodríguez respondió sin miedo a las represalias: “Uh. ¡La China Suárez! ¿Qué? ¿Está cantando?”.

Pero no solo eso. El intérprete de "Engafado" también se refirió al flamante noviazgo de la actriz con el advenedizo trapero. “¡Qué locura, ¿no?! ¡Los re engancharon! Hay que hacerla bien, pero portarse mal”, le aconsejó a la nueva pareja.

Por supuesto, acostumbrada a pelear con peces más gordos, la China respondió las críticas y le tiró encima su curriculum. Esta vez, con un tono jocoso y siempre con la personalidad.

Y si de personalidad se trata, nadie como L-Gante para recoger el guante. "¿Por qué todos me pelean a mí? Jajaja", tiró por sus redes para dar por terminado el enfrentamiento.

Conclusión: entre fantasmas no hay que pisarse las sábanas.