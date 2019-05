La “China” no perdona: el lapidario palito para Nico Vázquez y Gimena Accardi

Eugenia “la China” Suárez, Nicolás Vázquez y Gimena Accardi protagonizaron el año pasado una de las peleas más fuertes del año. Amigos desde la época en la que compartieron elenco en Casi Ángeles, el vinculo se dinamitó después de la reacción que tuvo la mujer de Benjamín Vicuña después de la muerte de Santiago, el hermano menor de Nico.

“Era mi hermana incondicional, pero se comportó de una forma que no esperábamos con respecto a un tema que para nosotros es muy fuerte, triste y delicado, como fue lo de Santi. No estuvo, no estuvo de la forma que lo esperábamos y de la forma en que nosotros sí estuvimos incondicionalmente con ella en las buenas y en las malas, sobre todo en las malas”, explicó en su momento Accardi.

La contundente respuesta de la "China" Suárez sobre su pelea con Gimena Accardi y Nicolás Vázquez

Vázquez ratificó los dichos de su mujer. Sin embargo, la “China” se negó a hablar en público de lo sucedido, hasta ahora. En un mano a mano con sus seguidores de Instagram, la actriz respondió una pregunta que hacía clara alusión a su pelea con Accardi y Vázquez: “Cuando perdés una amistas, ¿sos de sufrirla mucho o te refugiás en la familia y proyectos?”.

Rápida de reflejos, la protagonista de Argentina, tierra de amor y venganza no esquivó el tema y respondió con contundencia: “Las verdaderas amistades no se pierden. Perduran en el tiempo. Con sus momentos buenos y malos. Lo más importante es la comunicación, para mí”.

Tiempo atrás, la propia Jimena confesó que le había planteado en privado a la “China” su malestar por la esquiva actitud que mantuvo tras la muerte de Santiago. “Se ofendió. Tampoco era la reacción que esperaba. No dijo: ‘Perdoname, voy a verte’. Encima se enojó. Ya está”.

Conocí a la beba, todo bien; pero el vínculo no vuelve a ser el que era, obvio"

Meses después, todos se reencontraron en el Gran Rex por el homenaje que Cris Morena le hizo a su hija, Romina Yan. “Nos cruzamos y está todo bien. Conocí a la beba (Magnolia), es divina. La felicité, charlamos; todo más que bien”, reconoció, aunque aclaró: “Pero el vínculo no vuelve a ser lo que era, obvio”.