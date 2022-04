La "China" reflexionó sobre el amor y, ¿le dedicó un palazo público a Icardi?

El escándalo volvió a ser una carta común en la vida de Eugenia China Suárez desde que se supo de su nuevo acercamiento a Mauro Icardi. Sin embargo, la actriz decidió darle rienda suelta a su vida como cantante y habló sin pelos en la lengua del amor.

"Estoy en un momento de mi vida particular, cumpliendo treinta años, algo que me sacudió un poco pero no por sentirme vieja. Es pensar en dónde estoy parada, quiénes son mis amigos, quiénes son mis afectos reales, con quién quiero compartir el resto de mi vida", aseguró Suárez al diario La Nación.

El Juego del amor, la canción interpretada por Santi Celli y China tiene una letra muy sugerente que habla del amor, de los desengaños, del sufrimiento y de todas esos sentimientos que afloran cuando estamos a estamos enamorados o tenemos una relación. ¿Se la dedicó a Mauro? "Tan arrebatada yo/ tan acobardado vos/ fuimos inocentes en el juego del amor" , dice la letra del single que, claro, deja la puerta abierta a muchas especulaciones.