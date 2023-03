La "China", Rusherking y clink caja: el millonario negocio de la actriz y sus nuevos "canjes trapperos"

Y ahora quiere que mе ponga ropa cara

Balenciaga, Gucci, Prada..."

Ropa cara, fotos profesionales, regalos millonarios y viajes: desde que comenzó a salir con Rusherking a principios del año pasado, la China Suárez se subió a una carrera de monetarización y amor, en igual medida y escala ascendente. Hay que reconocer que no todos son canjes. De hecho, llevan una relación de esas que se declaran "amor para siempre", con demostraciones hasta con pasacalles.

En mayo del año pasado, cuando la actriz publicó por primera vez una foto junto a su pareja en las redes sociales, la mayoría de sus fans quedaron en shock. Lo mismo sucedió con los de Rusherking, que tampoco tenían mucha idea de quién era la "China". Con fans de edades y círculos absolutamente distintos, la pareja rompió el puente generacional y ambos salieron beneficiados.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Los románticos se dedican los mejores desdeos y se acompañan en sus carreras. Ella, que recientemente cumplió años, expresó los beneficios que está teniendo por salir con él y sus más profundos sentimientos: “Nunca, nunca voy a dejar de agradecerle a la vida haberte conocido. No me di cuenta de lo rota que hasta hasta que me abrazaste. Gracias por el amor que me das a mí y a lo más importante que tengo que son mis hijitos. Te amo”. Y, claro, cómo para no amar a alguien que se está desviviendo por cumplir todos los caprichos que tiene la actriz.

En septiembre del año pasado, la China Suárez fue la protagonista del videoclip “Perfecta” de su novio y Dread Mar I, una canción que ya cosechó más de 36 millones y medio de reproducciones. Este papel protagónico de la actriz la puso en la escena de los jóvenes del momento ya que ella estuvo intentando abrirse paso en la música (hizo un tema con El Polaco y otro con Santiago Celli, ex Salvapantallas), pero nada de tal magnitud como ella bailando el tema de su novio en pleno videoclip.

Ambos, apostaron por outfits con cosas en común y la tonalidad rosa. La China lució un piluso, un top en crochet, y guantes también de crochet en rosa. Por su parte, el enamorado de la China lució un pantalón rosa el cual combinó con remera blanca oversize y una campera en tono fucsia. Como accesorio le añadieron una gorra tambien en la misma tonalidad. Esto de apostar por un vestuario a la moda, que en este caso del video la tendencia se llama "barbiecore", es algo que empezaron a explotar como pareja.

Es que desde que empezaron a salir, una multitud de internautas comenzaron a notar los cambios de look de la actriz, más allá de ser ícono de grandes marcas. Pero, acá el plus: ellos suelen mostrarse con un mismo estilo en cada foto en la que posan. Atrás quedaron los vestidos estilo romántico, con puntillas, o vestidos largos hasta los tobillos con corte princesa, encajes y volados que lucía hasta hace un tiempo; ahora la actriz se muestra con indumentaria mucho más urbana, en la que predominan los buzos y pantalones oversize, capuchas y gorros, además de, por supuesto, el uso de zapatillas.

Ambos están unidos por su amor por la moda. Podríamos decir que es Gucci su firma preferida y es que es habitual verlos con prendas y accesorios de la firma italiana. Pero también, hasta se los ha visto compartiendo sus looks. En uno de sus conciertos, que dio para carnaval en el partido de Pilar, Rusherking usaba unas zapatillas verde metalizadas de Louis Vuitton y un chaleco Gucci. Ambos accesorios ya los había usado la China.

El chaleco verde impermeable "Down padded Nylon" de Gucci lo usó en Nueva York y tiene un valor de casi tres mil dólares. Lo mismo las zapatillas Louis Vuitton verde metalizado que tienen un valor de 1.440 dólares. Esto de compartir ropa es ahora tendencia de moda y se le llama "twinning" y es algo por lo que están apostando ultimamente como pareja. Básicamente, vestirse igual para más marketing.

La actriz, también gracias a su relación, ligó al fotógrafo. Amigo de Rusherking y encargado de las imágenes del momento de la escena urbana, Tomi Raimon es quien se volvió el fotógrafo oficial de ella y de la parejita feliz. Esta primera demostración ocurrió cuando los enamorados viajaron a Orlando a pasar unas vacaciones junto a los hijos de la actriz y quien también estaba incluido era Raimon.

Como se puede ver claramente en sus posteos de redes sociales, los registros que tienen juntos o por separados están tomados por este joven. Raimon que cosecha unos 394 mil seguidores en instagram también viajó junto a ellos a Pinamar cuando Rusherking tocó en vivo a finales de enero y lo mismo a Santiago del Estero, cuando hicieron una visita a la familia del cantante a principios de febrero.

Por otro lado, hablando de viajes, el cantante santiagueño y la actriz también se fueron a Playa del Carmen, México, a recibir juntos el 2023. Compartieron fotos y videos en lugares paradisíacos, a puro mimo y regalitos. “Que nadie nos venga a auxiliar, si ya estamos felices perdidos”, escribió el músico en su cuenta de Instagram. En esa red social, además de dedicarse piropos hot, en el primer día del año, el cantante sorprendió a su novia con varios ramos de flores, chocolates y un detalle que llamó la atención de sus seguidores y generó rumores de casamiento.

Rusherking eligió los chocolates favoritos de su pareja y encargó un arreglo floral con forma de corazón en el que incluyó las golosinas. Sin embargo, lo que más llamó la atención de los seguidores de la China fue una cajita de color celeste que estaba sobre la cama.

El artículo era un anillo de la marca Tiffany, es por este motivo que las especulaciones de un pronto casamiento o compromiso entre la China y Rusherking no tardaron en llegar. Sin embargo, ellos nunca aclararon. Compartiendo el video en sus historias de Instagram, la China agradeció a su novio el hermoso gesto que había tenido con ella. El músico no dudó en responderle con unas lindas palabras: “Te amo, es lo que te merecés”.

El amor entre ellos no para de crecer y así lo demuestran día a día en sus redes. El trapero le preparó una última sorpresa súper romántica: la China cumplió 31 años el pasado 9 de marzo y, en comparación con el cumpleaños anterior que fue a puro gasto y brillos, con al menos cuatro cambios de vestuarios pero al que no fue casi nadie, un año después, se la encontró más tranquila y “con gente de verdad”. De parte de su pareja obtuvo algo que, según ella, "era un sueño personal".

“Agarrense que volvió la bestia”, anunció la China con Rusherking al lado y con su hija Rufina (hija que tuvo con Nicolás Cabré) atrás, y ella al volante de su último regalito: un volkswagen descapotable New Beetle Cabrio, modelo 2006, de color negro, valuado en más de siete millones de pesos (unos 20 mil dólares).

“Cuando ella fue a Nueva York (a mitad de febrero), me mandó una foto y me dijo que ese era el auto de sus sueños”, dijo su novio en una entrevista que le hizo Radio One. Y siguió el cantante: “Quería darle alto regalo, me esforcé mucho y conseguí lo que ella quería. De hecho, fui a plotear del color que quería y se lo entregué con moño gigante”.

En el video que compartió la representante artística del cantante de 22 años, Silvia Canal -del sello discográfico Fifty One Music-, se los vió a los tres contentos arriba del auto nuevo que tenía un moño gigante y cintas de color rosa. Con cierta malicia, los tuiteros recordaron que Suárez ya había recibido regalos de propiedades de Cabré y de Benjamín Vicuña, sus anteriores parejas, con los que además tuvo hijos, y ahora solo le faltaba el auto.