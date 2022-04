"La China sabe que...": la nueva crisis entre Wanda y Mauro, la presión del PSG y los millones en juego

"La 'China' sabe perfectamente lo que está haciendo, sabe que se van a terminar separando y sabe que se va a quedar con Mauro Icardi". Esa fue la tremenda respuesta que Yanina Latorre recibió en boca del entorno de Suárez, después de que se filtrara el nuevo intento de comunicación con Icardi que la actriz activó ni bien se enteró de que Wanda Nara había viajado junto a sus hijas menores a la Argentina. La nueva crisis que se desató en el matrimonio Icardi, la presión del París Saint Germain y los millones en juego.

La encargada de alimentar en las últimas horas la nueva crisis de pareja fue la propia Wanda quien, tan sólo horas antes, compartió una serie de videos familiares junto a Icardi y cuatro de sus cinco hijos mientras paseaban por París. "¿Situación sentimental? Poniéndome en pedo", reconoció en un breve video que subió a su cuenta de Instagram, mientras se preparaba para realizar una producción de fotos en su mansión parisina.

Pero, ¿qué pasó ahora? ¿Qué desató la nueva crisis entre el futbolista y la empresaria? Según trascendió, el deportista se habría sentido traicionado por su propia mujer. "Hay una crisis muy profunda en el matrimonio de Wanda y Mauro", reconoció dos semanas atrás Latorre, al tiempo que sumó: "Creo que se van a terminar separando, porque esto lo enojó muchísimo a Mauro. Sumado a todo lo que viene pasando, él entiende que la que filtró todo esto (el mensaje que la 'China' le envió a través de su amigo Mancha Latorre) fue Wanda, para ir con todo contra la 'China' porque está como obsesionada con ella".

"Le va a salir el tiro por la culata porque están en crisis. Creo que Wanda se equivoca en este caso en el enfoque, porque está todo el día buscando data para hundirla (a Suárez). Entonces, son dos mujeres obsesionadas. Y mirá que la banqué todo el año pasado, pero la 'China' es culpable y hay un marido culpable también", reconoció Latorre, en alusión a su rol como "vocera autorizada" de Nara, cuando aún no había brindado ninguna entrevista luego de dar a conocer el affaire de Icardi.

En diciembre del año pasado, sólo dos meses después de que Wanda se enterara de la infidelidad, el delantero accedió a la firma de un millonario acuerdo económico para poder darse una oportunidad más con la madre de sus hijas: Isabella y Francesca. "Cuando él se dio cuenta de que no había marcha atrás, me dijo que no podíamos seguir así, que si separarnos era la única forma de ponerle fin a tanto dolor, que lo hiciéramos. Fuimos al abogado. En dos días, Mauro aceptó todas las condiciones y firmamos el acuerdo", reconoció la propia Wanda en un posteo público.

Al día siguiente de la firma, siempre de acuerdo a la versión de Nara, su marido le escribió una carta en la que le dijo: "Te di todo y tenés todo. Ojalá puedas ser feliz, porque eso me haría feliz a mí". "Ahí me di cuenta de algo, que teniendo todo, no tengo nada si no estoy con él. Estoy segura que este mal momento que atravesamos nos fortalecerá como pareja y como familia. Lo importante es que los dos tuvimos la libertad de ponerle fin a nuestra historia de ocho años, pero con el alma cansada de llorar, libremente nos volvimos a elegir".

La vigencia del documento y la transparencia de Icardi a la hora de contarle cada uno de los intentos de contacto de la "China" no calmaron las aguas. Dos días atrás, Wanda asistió con sus cinco hijos al partido que el equipo de Icardi disputó ayer contra el Germain Football club y no dudó a la hora de grabarse tanto en la platea, como en el palco VIP del estadio. Hasta ahí, nada de otro mundo. Pero, ¿qué fue lo que llamó la atención? Acompañada por su amigo y estilista personal, Kenny Palacios, Wanda tomó un poquito de más y se grabó cantando una famosa canción cuya letra fue, según analizaron sus propios seguidores, otro palazo dirigido contra Suárez.

Mientras algunos interpretaron que la canción era una nueva chicana contra la actriz, otros recordaron los últimos cruces internos que se hicieron públicos entre la empresaria y su propio marido. Y es que, lejos de atravesar un buen momento (tal y como Wanda se encarga de exponer desde su Instagram), Icardi se habría enojado con Wanda por la filtración de la captura del mensaje que la "China" le envió por WhatsApp a través de su amigo Macha Latorre.

El tema elegido por Wanda fue Sobrio, de Maluma:

Quiero aprovechar, ya que estoy toma'o

Pa' poder decirte toda' las cosa' que me he guarda'o

Sé que no son hora' de llamar, pero te vi en línea

Y solo quería confirmar si aún eras mi niña

Lo siento

Es que sabe' que me cuesta decir lo que siento, eh

Pero un borracho no miente, bebé, me arrepiento

En serio, pa' pedir perdón tengo que estar ebrio

Ya que sobrio no me da (no, no, no, no)

Por eso te estoy llamando

Tengo la necesidad de saber cómo te va

Y si aún me sigue' amando, lo he intenta'o

Pero sobrio no me da, ah-ah, ah-ah (no me da y no me da y no me da)

Por eso e' que estoy tomando

Tengo la necesidad de saber cómo te va

Y si aún me sigue' amando, lo he intenta'o

Bebé, perdón, sé que no son horas (wuh)

Pero e' que el trago no colabora (yeah)

Quiero saber si ríes o lloras (dime)

Si andas acompañá' o andas sola

Yo por mi parte no hago otra cosa más que extrañarte (je, je, je)

Estoy bebiendo, supuestamente, pa' olvidarte, yeah-yeah

Pero es obvio (obvio)

Que me duela que me tengas odio (what?)

Si a última hora no fui tan mal novio (oh, shit)

Te pienso borracho y lo escondo de sobrio (wuh)

Yo te quería para matrimonio (honey)

Pero le está' dando a esto un velorio (hey)

Cuando tomo mi orgullo lo mando al demonio

Ya que sobrio no me da (no, no, no, no)

Por eso te estoy llamando (yeah-yeah)

Tengo la necesidad de saber cómo te va

Y si aún me sigue' amando, lo he intenta'o

Pero sobrio no me da, ah-ah, ah-ah (no me da y no me da y no me da)

Por eso e' que estoy tomando (¡salud!)

Tengo la necesidad de saber cómo te va

Y si aún me sigue' amando, lo he intenta'o

Quiero aprovechar

Yah-yah, yeah-yeah, ja, ja (ya que estoy toma'o)

Dirty no, baby (pa' poder decirte toda' las cosa' que me he guarda'o)

Maluma, ba-ba-baby, once again (sé que no son hora' de llamar)

Dímelo, Edge, Edge (pero te vi en línea) Keityn

I love you, baby (y solo quería confirmar si aún eras mi niña)

El baby de las babies

Ah, Maluma, baby, muah

Cabe recordar que las autoridades del París Saint Germain no sólo congelaron al delantero por su perfil mediático, sino que además le remarcaron que no estaban interesados en mantener en el exclusivo plantel a un futbolista con una vida personal tan escandalosa y pública.

"Mauro siente que esto le juega en contra en el club, además piensa en las nenas. Tanta exposición no es sana, en especial con temas tan delicados", confiaron allegados al futbolista, pese a que fue él quien "rompió los votos" maritales y mantuvo el encuentro con Suárez en París. Es por eso que, desde que regresó a París, Wanda no para de compartir fotos y videos familiares en los que se lo puede ver a Icardi en "modo marido" y "modo padre".