La China salió a bailar, fue vinculada a un cantante y Rusherking explotó: "No hay que..."

Semanas atrás, Eugenia "La China" Suárez y Rusherking confirmaban que su noviazgo había llegado a su fin. Según había trascendido, por una discusión en la cual el santiagueño sintió que no tenía el apoyo suficiente de su por entonces novia. La actriz y el cantante habían comenzado a dar indicios de que habían iniciado una relación a mediados de mayo del año pasado y, casi un año después, la pareja anunció casi en simultáneo que el romance se terminó.

Primero fue la ex Casi Ángeles quien decidió terminar con los rumores y confirmar lo que era hasta ese momento un secreto a voces. “Que una relación por la que apostaba todo no funcione es cruel. Tener que soltar a la persona con la que querías envejecer es triste. Nos deseo un duelo con el menor sufrimiento posible. Me voy agradecida por lo vivido y con el corazón roto por uno de los años más lindos de mi vida”, fue el mensaje que escribió la actriz.

Cuando comenzó a salir con La China, Rusher venía de una larga relación con María Becerra y ella se había separado de Benjamín Vicuña, padre de sus dos hijos menores, Magnolia y Amancio. “Quería contarles que con Euge no estamos más juntos, y quería contárselos porque sé que hay muchos que se preocuparon. Sepan que nos queremos y nos quisimos mucho y que ninguno de los dos lastimó al otro, no se crean las boludeces que dicen por ahí", decía, por su parte, el músico.

Pero al parecer, las cosas no quedaron del todo bien entre ambos. Y es que en medio de los rumores de romance que la vinculan al empresario multimillonario Rodo Lamboglia, La China salió a disfrutar del sábado y fue vista en la Bresh el sábado por la noche, donde se cruzó con Wanda Nara, con quien mantiene una fuerte enemistad luego de su affaire con Mauro Icardi, y con algunos ex participantes de Gran Hermano, entre ellos Daniela Celis.

Mientras esto ocurría, Rusher aprovechó sus redes sociales para publicar un contundente mensajes que muchos no dudaron en afirmar que tenían una único destinatario: La China. “Qué loco que uno nunca termina de conocer a las personas…”, escribió el cantante y luego de que una internauta le dijera que mande "a todos a cagar", el artista agregó: "para mi la solución es no esperar nada de nadie".

Esta suerte de descargo se dio poco después de que Juariu contara que La China estuvo muy cerca de un reconocido influencer y artista de música urbana y RKT. "Ojo que dicen que la China estuvo muy cerca de Lauty, el cantante. Por eso sería el palo de Rusher”, señalaba la panelista. De hecho, no sólo la actriz sigue a Lauty Gram en las redes sociales, sino que además se la vio bailando de fondo en varias de las historias que subió el artista de música urbana.

Según los testigos del lugar, se los habría visto conversando a ambos y, como si esto fuera poco, tiempo atrás Lautaro subió un video a TikTok bailando un tema de Rusherking. De todas formas, Pochis de la cuenta de Instagram gossipeame le escribió a Rusherking y recibió una clara respuesta del intérprete de “Perfecta”. “Me dijo que sus tuits no son destinados a la China, que él no estuvo hablando con ella por mensajes", señaló.

Y agregó: "La última vez que hablaron fue el 19 de abril porque él tenía que buscar unas cosas por su casa, que le desea lo mejor y que le parece bárbaro que se divierta y disfrute”. Semanas atrás, Guido Záffora había sido el encargado de contar detalles de la pelea que derivó en la separación de los artistas. “Ella le hace una escena de celos y le recriminó que le llegaban mensajes de diferentes chicas en Instagram”, había contado el panelista.

Todo esto ocurrió poco antes del show que Rusherking tenía que dar el 24 de marzo en el barrio de Villa Crespo. “La China tenía que cantar, tenían todo listo. Ella llega tarde al ensayo y en un momento hubo un problema técnico que no gustó mucho”, agregó. Tras ese conflicto, el periodista contó que la ex Casi Ángeles se enojó y le “empezó a recriminar a él los mensajes que le llegaban de diferentes chicas en Instagram”. “Ella le empezó a hacer una escena de celos a él, y el ensayo se fue a un costado. Los presentes se pusieron nerviosos y empezaron a correr a la gente que estaba arriba del escenario”, continuó relatando el Záffora.

De acuerdo con el panelista, una de las frases que la China le habría dicho a Rusherking en medio de esta fuerte discusión entre ambos fue: "Si vos seguís así, yo esta noche no canto”. Lo cierto es que ella finalmente no subió al escenario con su novio, sino que lo observó desde la platea. “Esto fue muy conflictivo para él, la trata de poco leal, de poco compañera, es una traición”, había manifestado Záffora en aquella oportunidad.