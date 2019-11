La "China" Suárez confirmó la separación con Benjamín Vicuña y reveló los motivos de la crisis

Eugenia “China” Suárez confirmó su separación de su pareja y compañero de elenco de Argentina: Tierra de Amor y Venganza (ATAV), el también actor Benjamín Vicuña. “Estamos separados en este momento, no es algo definitivo ni mucho menos, tenemos mucho amor y una familia linda, ensamblada hermosa”, confirmó la actriz en declaraciones a LAM.

“Nuestros hijos se aman y tenemos a Magnolia también, estamos separados, pero nos tenemos mucho amor así que no sabemos qué puede pasar el día de mañana. Fueron muchos años y cosas que quedan en la intimidad, yo nunca conté muchas intimidades y Benja tampoco. Hay mucho amor y cuando hay amor todo es posible, sólo hay que sentarse a hablar y barajar”, agregó.

“Lo vi, lo hablé con Benja. A mí también me llamó la atención, pero creo que no lo hizo con ninguna mala intención”, sostuvo la actriz al ser consultada sobre el llamativo posteo de una nueva compañera de ficción de Vicuña, quien publicó una historia en Instagram en la que se refirió al chileno como una "bomba" y acompañó el video con corazones.

Me enseñó a estar en familia, yo me crié con padres separados y no tenía esa costumbre. Eramos Rufi y yo y de repente pasamos a ser un montón, aprendimos a convivir, a ceder... a querer a los hijos que no son de uno"