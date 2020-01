La China Suárez dejó la duda cuando le preguntaron si estaba embarazada: "Ojalá, me encantan los bebés"

En los últimos días surgió un fuerte rumor que asegura que Eugenia la "China" Suárez y Benjamín Vicuña esperan a su segundo hijo, aunque según parecería, la actriz estaría embarazada de muy pocas semanas. A pesar de que la pareja se separó en noviembre del 2019, a finales de diciembre volvieron y ahora están juntos en Chile, a donde la "China" acompañó a su novio para la presentación de su nueva película.

Justamente, allí fue consultada por los medios chilenos sobre la llegada de un nuevo integrante a la familia, y en lugar de negar la noticia, la artista se mostró esperanzada con la posibilidad de que haya un nuevo niño en camino: "Me encantan los bebés, así que ojalá".

Hace dos meses, en diálogo con el programa Los Ángeles de la Mañana, la mamá de Rufina y Magnolia confirmó que estaba separada de Vicuña, aunque no sabía si se trataba de algo pasajero o definitivo. "Tenemos mucho amor y una familia linda, ensamblada. Nuestros hijos se aman y tenemos a Magnolia también, estamos separados, pero nos tenemos mucho amor así que no sabemos qué puede pasar el día de mañana", dijo en aquel entonces, y apenas un mes después los dos volvieron a mostrarse juntos en sus respectivas redes sociales.

Incluso, en los últimos días publicaron varias imágenes donde se los vio a ambos en las playas de Chile, y precisamente desde allá es de donde vino el rumor de que Suárez estaría nuevamente embarazada.

Los actores ya son padres de Magnolia, que pronto cumplirá dos años, y además la actriz también es mamá de Rufina, la pequeña que nació fruto de su relación con Nicolás Cabré. Del mismo modo, el chileno tiene tres hijos con la modelo Carolina "Pampita" Ardohain.

La noticia bomba fue arrojada el lunes en Intrusos, donde varios periodistas que integran el panel revelaron que la información que llegaba desde el país vecino era muy concreta. A pesar de eso, la pareja no salió a confirmar ni negar el rumor, aunque sí la "China" subió el miércoles una foto con un filtro que decía "baby" y mostraba además varios chanchitos bebés.

Para los fanáticos de los artistas, esta fue una señal que ambos quisieron dar, aunque lo que generó más misterio en realidad es la respuesta que tuvo horas después Suárez cuando los medios chilenos le preguntaron por un posible embarazo: "Ojalá haya muchas bendiciones para todos".

La pareja se mostró junta en la avant premiere de "Pacto de Fuga", la película que se acaba de estrenar en los cines de Chile y que tiene como protagonista a Vicuña. Contenta por estar junto a su novio, la artista se mostró con ganas de hablar, y cuando el cronista del programa "Hola Chile" le preguntó por la llegada de un nuevo bebé, ella no negó el rumor.

"Me encantan los bebés. Así es que ojalá, porque me gustaría tener muchos más", aseguró y luego habló de su relación con el papá de su hija Magnolia: "Con Benjamín está todo increíble, y en este momento me encontrás muy impactada una vez más por su trabajo. Me encantó conocer una parte más de la historia de Chile y es una mega producción. Están todos increíbles y cae justo en un momento de revolución social".

A su vez, en el mismo evento Vicuña fue consultado por la crisis de pareja que atravesó con la actriz, y de manera categórica, él respondió que todo había quedado atrás por que la "China" era "la mujer de su vida".