La China Suárez firmó contrato con la discográfica de María Becerra y la criticaron: "Cualquiera es cantante"

Después de dedicarle más de 20 años a la televisión, en la cual formó parte de diferentes éxitos y tiras, como así también supo ser protagonista de diversas películas, en abril del 2022, Eugenia “La China” Suárez decidió darle un giro a su carrera y lanzarse como cantante solista.

Si bien en sus comienzos estuvo ligada a la música a través de las tiras televisivas que protagonizó de la mano de Cris Morena, en donde contaba con sus propias canciones y así mismo las brindaba en los shows y las giras de Casi Ángeles, hasta el momento no lo había tomado como un compromiso real y prefería que su vida siga ligada directamente como actriz que como cantante.

Pero, tras comenzar su relación amorosa junto al cantante Rusherking, y el hecho de ver cómo lleva la vida el oriundo de Santiago del Estero, le sirvió de motivación y apostó todo para mantener una carrera paralela a la que lleva. Además, el hecho de vivir ciertas situaciones en las cuales le sirvió como desahogo componerlas y hacerlas canción, fue un paso más para que se animase a intentar ser una de las nuevas estrellas del pop argentino.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Por el momento la protagonista de El hilo rojo cuenta con cuatro hits en su lista musical. La primera canción con la cual lanzó su carrera como cantante solista, lleva el nombre “Lo que dicen de mí” y trata acerca del affaire que tuvo con Mauro Icardi, las atrocidades que publicaba Wanda Nara y cómo la seguían los medios de comunicación.

Luego cuenta con tres colaboraciones. La primera que hizo fue con Santi Celli, en una canción llamada “El juego del amor”, otra con El Polaco, que se transformó en su single más escuchado con más de 33 millones de reproducciones y por último, la última canción que estrenó fue nada más ni nada menos que con su ex pareja, Rusherking, que lleva el nombre “Hipnotizados”. La misma casi que no pudo promocionar a grandes escalas porque a los pocos días cortó su vínculo amoroso y ninguno de los dos mencionó el tema en común.

Sin embargo, a pesar de no tener un gran repertorio, todo parece indicar que su carrera crecerá a pasos agigantados porque un mes después de lanzarse, firmó un contrato junto a Warner Music, una conocida agencia que representa diversos cantantes de la música urbana. Entre ellos, Tiago PZK, Lit Killah y la mismísima María Becerra, justamente ex novia de su ex pareja.

¿Cómo llegó la mamá de Rufina, Magnolia y Amancio a Warner? Gran parte tuvo que ver Nacho Viale, con quien tuvo una relación amorosa durante dos años en el 2010. Ahora, el nieto de Mirtha Legrand se dedica a la producción y mantiene su propio proyecto, por el cual decidió volver a mantener una relación –lejos del amor- con la China, para poder formar de ahora en más proyectos musicales y aportar a su carrera.

Mediante su Instagram, la ex pareja de Benjamín Vicuña posteó un video del día en que viajó a Miami a firmar el contrato para ser parte de la agencia y en el mismo mostró un recorte de un video de ella haciendo videollamada con Rufina, su hija mayor producto de su relación con Nicolás Cabré, en el cual le contaba sobe la firma importante que estaba ejecutando.

De igual manera, después de demostrar toda su felicidad y de agradecer a sus seres queridos que la acompañaron y confiaron en ella en este y en cada momento de su vida, subió una historia aclarando que no fueron meses fáciles los que le tocó atravesar en este último tiempo, en donde terminó su vínculo con Rusherking y todo se transformó en tristeza.

“No fueron meses fáciles. Tantas veces en donde uno duda si va por el camino correcto, si seguir. Bajar los brazos nunca es opción. Gracias a todos por sus palabras. Estoy feliz. Se viene mucha musiquita”, aseguró, mientras que de fondo se reproducía un audio que decía: "Me agarró después de un rato, como que hablé con mamá, después me subí al auto y digo, hace un mes y medio estaba llorando en este mismo auto. Como la vida te da y te saca todo el tiempo. Te juro no puedo estar más feliz".

Mientras que, en otra de las historias, también hizo hincapié en los momentos de dolor que pasó: “Ese día me preguntaba a donde estaba, a donde iba. Por qué pasaba lo qué pasaba. Tenía días tristes porque dudaba mucho de lo que valía. Yo también tengo días de mierda, duelos, procesos chotos. Pero la vida me premia una vez más y no pienso desaprovecharlo”, narró.

No obstante, más allá de los mensajes de amor y cariño que recibió, no faltaron también quienes la compararon con Becerra y no es la primera vez que sucede. Desde tener el mismo novio, hasta coincidir en una canción fueron algunas similitudes que marcaron entre las dos argentinas.

Hace un mes, la China adelantó en su Instagram sobre su próximo single llamado “Desaniversario”, después de haber hecho una canción en conjunto con Rusherking en donde el videoclip trataba de cómo sería su casamiento. Pero los fanáticos, no tardaron en darse cuenta que trataría de un plagio a “La nena de Argentina”. La artista, un año antes, había escrito una canción que se llamaba “Felices por siempre” y no sólo contaba con la misma tipografía y diseño, sino que también hablaba de la ruptura de pareja.

Ahora, además de aquellas coincidencias, también compartirán la misma agencia de representantes y sus seguidores no tardaron en hacérselo notar. Automáticamente, comenzaron a darle con un caño y escribieron todo tipo de cosas. "Yo hago ravioles, ella hace ravioles", "Ahora falta Rusher y ya estarían los 3 juntitos", "El que tiene plata hace lo que quiere", "María es la mejor, esta ni canta", "No le sirve de nada ser linda, una re envidia le tiene a María", "Cualquiera puede ser cantante hoy en día che", "Menos mal que María canta de verdad", "Dejá de copiarla a la reina", fueron algunas de las críticas que recibió.