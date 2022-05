La "China" Suárez habló de Icardi, del impacto que sintieron sus hijos y, ¿confirmó su separación?

La participación de Eugenia "la China" Suárez de la entrega de los Premios Platino en Madrid obligó a la actriz a enfrentar una vez más a los medios. Cabe recordar que desde que Wanda Nara hizo público el affaire que su marido, Mauro Icardi, mantuvo con la ex Casi Ángeles en París; la "China" sólo brindó una cuidada entrevista a Alejandro Fantino y luego se llamó a silencio.

En diálogo con la revista Hola, Suárez habló por primera vez sobre cómo vivieron sus hijos (Rufina, Amancio y Magnolia) la exposición mediática que sufrió en los últimos meses. "Mis hijos son muy chiquitos todavía, así que por suerte no se enteran de nada de eso", explicó, aunque reconoció el impacto que sí sintió ella: "Se sufre, se sufre mucho. Aunque parezca que una puede con todo, se sufre".

Consultada sobre si seguía en pareja con el empresario español Armando Mena, la "China" esquivó la respuesta, alimentando aún más los rumores de ruptura: "No quiero hablar de mi vida privada, no hablo más de mis cosas. Estoy enfocada en mi trabajo, en mis hijos; así que estoy muy bien".

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

¿Cuál sería tu hombre ideal? "Creo que no hay un hombre ideal, nunca tuve un hombre ideal", advirtió, al tiempo que aclaró que no piensa en volver a ser madre: "No, no puedo más. Estoy muy bien así".

Consultada sobre si se arrepentía de "algo en su vida" (en clara alusión al encuentro con Icardi), la actriz remató: "Creo que todos tenemos cosas de las que nos arrepentimos, pero también son enseñanzas y hay que tomarlas así, como un aprendizaje".

La palta, un poroto: la nueva provocación de la "China" Suárez

Mientras los rumores de separación con el empresario Armando Mena Navareño (quien antes de que la "China" aterrizara en Madrid ya había dado de baja su cuenta de Instagram), la ex Argentina, tierra de amor y venganza decidió llevar como acompañante a la entrega de premios a su amigo, Mancha Latorre.

¿El detalle? Fue a través de su teléfono que Eugenia intentó contactar de nuevo a Icardi cuando Wanda realizó en abril un viaje exprés a la Argentina junto a sus hijas. "Compañero de lujo", destacó desde su cuenta de Instagram y compartió una foto en la que se los puede ver juntos en la gala.

El último intento de contacto que la "China" activó con el delantero del París Saint Germain no sólo volvió a instalar el "Icardi-Gate" en la agenda mediática, sino que también generó una fuerte crisis de pareja entre Wanda y el futbolista.

"La 'China' sabe perfectamente lo que está haciendo, sabe que se van a terminar separando y sabe que se va a quedar con Mauro Icardi". Esa fue la tremenda respuesta que Yanina Latorre recibió en boca del entorno de Suárez, cuando se filtró el mensaje que la actriz le envió a Icardi desde el celular de Mancha Latorre.

La encargada de alimentar la nueva crisis de pareja fue la propia Wanda quien al regresar a París compartió una sugerente historia. "¿Situación sentimental? Poniéndome en pedo", reconoció en un breve video que subió a su cuenta de Instagram, mientras se preparaba para realizar una producción de fotos en su mansión parisina.

Según trascendió, el deportista se habría sentido traicionado por su propia mujer. "Hay una crisis muy profunda en el matrimonio de Wanda y Mauro", reconoció dos semanas atrás Latorre, al tiempo que sumó: "Creo que se van a terminar separando, porque esto lo enojó muchísimo a Mauro. Sumado a todo lo que viene pasando, él entiende que la que filtró todo esto (el mensaje que la 'China' le envió a través de su amigo Mancha Latorre) fue Wanda, para ir con todo contra la 'China' porque está como obsesionada con ella".

"Le va a salir el tiro por la culata porque están en crisis. Creo que Wanda se equivoca en este caso en el enfoque, porque está todo el día buscando data para hundirla (a Suárez). Entonces, son dos mujeres obsesionadas. Y mirá que la banqué todo el año pasado, pero la 'China' es culpable y hay un marido culpable también", reconoció Latorre, en alusión a su rol como "vocera autorizada" de Nara, cuando aún no había brindado ninguna entrevista luego de dar a conocer el affaire de Icardi.

Coincidencia o no, lo cierto es que Wanda hizo las valijas ni bien se enteró de que la "China" volvería al Viejo Continente y viajó junto a su marido y sus hijas (Francesca e Isabella) a Londres. Desde la capital inglesa, se mostró "acaramelada" junto a su marido, compartió videos de las excursiones familiares e intentó mostrar un "frente unido".