La "China" Suárez, homeless: el reclamo del colegio de sus hijas, un intento de robo y crisis de pareja

De mal en peor. Después de terminar de renovar la fastuosa mansión que en su momento Benjamín Vicuña compró en el exclusivo barrio cerrado x para "darse una nueva oportunidad" con la madre de sus hijos menores, Eugenia "la China" Suárez tuvo que armar las valijas y abandonar la propiedad. Un fallido intento de robo, el malestar de sus vecinos por su "elevado perfil", el reclamo del colegio de sus hijos y hasta una inesperada crisis con su novio español, Armando Mena Navareño.

Cinco días atrás, un grupo de ladrones ingresó al barrio Chacras de Murray -ubicado en una de las zonas más exclusivas de Pilar- en donde la "China" vive con sus tres hijos: Rufina, Magnolia y Amancio. Si bien los delincuentes fueron interceptados antes de que pudieran ingresar a una casa, lo cierto es que los guardias de seguridad le advirtieron a la ex Argentina, tierra de amor y venganza que estaban preguntando por la dirección de su lote.

"¡Esto es culpa de los medios!", se quejó Eugenia al enterarse de la fallida entradera. Y es que, pese a que Vicuña le habría dado cerca de 200 mil dólares para que refaccione la propiedad, la actriz consiguió canjes hasta para las bañaderas y tuvo que cumplir con las marcas que le entregaron todos los productos a través de posteos en sus redes sociales. Así, los medios se hicieron eco de la "nueva decoración" de la casa de la "China" y publicaron los precios de algunos de sus objetos: se ahorró sólo en el horno y en una bañadera más de dos millones de pesos.

Con el temor de que puedan ingresar una vez más al barrio y el enojo de los vecinos -de mucho poder adquisitivo y extremo perfil bajo- quienes no le dieron la mejor de las bienvenidas, la "China" armó sus valijas y, una vez más, apeló al canje para instalarse en un hotel de zona norte. Pero, como todo chivo tiene su límite, la estadía de la actriz y sus hijos nunca superó las dos noches, por lo que desde que abandonó su casa se la pasa "de hotel en hotel".

La nueva vida nómada hizo que las autoridades del colegio al que asisten Rufina y Magnolia -el costoso Norbridge- le exigieran a la actriz la justificación de las faltas de sus hijas, algo que hasta el momento aún no hizo. Sin definiciones en torno a si volverá o no a la mansión que Vicuña compró en pilar, lo cierto es que no son pocos los que sostienen que, en realidad, la actriz abandonó la propiedad en el marco de la avanzada judicial que la madre del chileno, Isabel Luco Morandé, habría iniciado para recuperar la escritura de la mansión.

Si bien la disputa por la propiedad fue desmentida por el propio Vicuña, lo cierto es que la casa fue comprada gracias a la venta de unas acciones familiares, cuando la "China" y el chileno se habían prometido una "nueva oportunidad". "Sólo tres días después de la firma, Eugenia lo miró a los ojos y le dijo que no lo amaba más. Benjamín no se lo veía venir, quedó absolutamente destruido", advirtieron en su momento desde el entorno de la pareja.

"Es triste lo que se escucha que dicen. Que mi mamá ya sea un personaje en la farándula es lo peor que me puede pasar. Yo vivo solo desde los 16 años, tengo un vínculo con ella (por su mamá) maravilloso, de respeto, de cariño. Ella no tiene ningún tipo de injerencia sobre mi vida, ni mis decisiones, ni mis hijos, ni mis exs", aclaró Vicuña, frente a los rumores de litigio judicial por la propiedad.

Y así, mientras el chileno disfruta de su nueva relación con Eli Sulichín y de su fastuoso nuevo dúplex, Eugenia no sólo no tiene en dónde vivir, sino que además estaría atravesando una fuerte crisis con su novio español. En los últimos días, pese a que Armando viajó semanas atrás a la Argentina para acompañarla en su cumpleaños número treinta, la actriz borró todas las fotos que tenía con él en Instagram.