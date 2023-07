La China Suárez le mandó una carta documento y Cinthia explotó: "Es una pendejada lo que hiciste"

Se hartó. Días atrás, Cinthia Fernández había decidido apuntar contra La China Suárez por un video que la actriz compartió mientras se encontraba grabando ‘’Parking’’ en Uruguay. En forma de broma, la ex Casi Ángeles subió a sus redes sociales un video donde su estilista le hacía una canción en alusión al famoso motorhome que terminó dinamitando el matrimonio entre Benjamín vicuña y Pampita.

Tras esta polémica Cinthia salió a criticarla en las redes y la acusó de ser una "destruye familias". "Que mala es la China Suárez en joder con una canción con el motorhome’’, escribió en referencia al momento en que Pampita reveló que había encontrado a su por entonces pareja in fraganti con la China. ‘’Destruiste una familia, vos y el tipo, y encima te reís. Esta flaca es de terror’’, manifestó la panelista a través de su cuenta de Twitter.

Y tras la repercusión que generó aquel violento mensaje de parte de la ex de Matías Defederico, La China decidió ir por la vía legal y le envió una carta documento a la panelista. “Estás al límite, es una pendejada lo que hiciste. Es la opinión de un hecho público. Vos te reíste del motorhome en un video que vos publicaste”, dijo Cinthia sobre la carta y agregó: “A ver si tenés un poco más de empatía con la mujer que sanó y te abrió las puertas de su casa”.

"Vengo a intimarla para que en término de 48 horas retifique o rectifique los términos calumniosos emitidos por su cuenta de la red social Twitter", fue el pedido legal contra Cinthia. Sus palabras fueron consideradas como "grave daño moral y profesional dada su trayectoria en los medios". Hoy mientras los movileros aguardaban que la China de explicaciones, ella salió con su auto, no frenó y chocó un auto que estaba estacionado.

Cómo fue la indirecta de la China Suarez

Mientras se encontraba en Uruguay filmando una película, la actriz publicó en una historia de Instagram un vídeo en modo selfie junto a dos personas que parecen ser estilistas y maquilladoras. Al entrar al motorhome, la ex pareja de Nicolas Cabré se filmó entre risas y dijo: “Bueno, acabo de llegar a filmar al motor y estoy con Gigi y con Fabi que me dicen, ‘te compusimos una canción’. A ver”.

Acto seguido, las estilistas comenzaron a cantar el polémico tema. “Dice así: ‘En el motor de la China, la China se peleó, ojalá se peinen todas, la p... que lo parió”, exclamaron. Y ante la reiteración en las carcajadas de la China, aseguró: “¿Con qué poco nos divertimos, no? Temazo. Me encanta que me dediquen canciones.”, sentenció con una enorme sonrisa pícara antes de terminar el vídeo que compartió en sus redes.