Eugenia "la China" Suárez es una de las protagonistas de la tira del momento, Argentina, tierra de amor y venganza. Después de meses de hacer lo imposible para que su hija mayor, Rufina, no viera la tira, la actriz "cometió el error" de permitirle ver uno de los capítulos. Qué escena traumó a la nena de seis años y cómo se maneja a la hora de llevarla al set de grabación.

"En mi casa, mis hijas son las dueñas del control remoto. La tele está todo el día prendida, pero con dibujitos", aclaró la actriz en su paso por el ciclo Hora 25 de Jorge Lanata. Tiempo atrás, la ex Casi Ángeles había revelado que le había prohibido a su hija ver la novela de la que también participa Benjamín Vicuña. Pero, ¿por qué tomó la decisión? "Una vez cometí el error y se lo dejé ver. Tenía justo un capítulo en el que saltaba de un puente. Rufina me miró y me dijo (en tono dramático): ¿por qué saltaste, mamá?".

El capítulo de ATAV que traumó a Rufina

Se trata del capítulo en el que el personaje de Raquel finge su muerte para poder liberarse de Samuel Trauman (Fernán Mirás), el proxeneta que la tenía secuestrada en un burdel. "La miré y le dije: 'No, Rufi; es una doble'. Ella lloraba y me decía: 'No me mientas'. Tuve que mandar un mensaje al grupo de chat que tengo con mis compañeros y estaban todos mandándole mensajes diciendo que era de mentira. Pero se quedó con una angustia", explicó.

"Nunca más lo vio. Se quedó sin entender", reconoció, al tiempo que explicó: "A veces me acompaña a grabar. Entonces, les pido que la saquen de algunas escenas y se las lleven al bar. Si me golpean o tengo que llorar, prefiero que no esté. La voy piloteando de esa manera".

Consultada sobre los motivos por los cuales aceptó sumarse a la tira, la "China" reconoció: "Adrián (Suar) me contó el proyecto y nunca dudé en aceptar. Soy bastante intuitiva. Sentí que lo tenía que hacer y sabía que le iba a ir bien, que a la gente le iba a gustar. Voy a trabajar con ganas y disfruto mucho la buena química que hay en el equipo".

A veces me acompaña a grabar, pero si me golpean o tengo que llorar, prefiero que no esté. La voy piloteando de esa manera"

Por último, la actriz confesó cuál es el papel que le gustaría interpretar. "Me gustaría mucho hacer un musical en teatro para chicos, me gustan mucho los chicos. ¿Qué musical? Frozen, es mi sueño; mi mayor sueño. Sé que es difícil hacerlo acá, lo fui a ver hace poco a Broadway y me impactó. Además, Rufi es muy fanática y creo que se muere si me ve".