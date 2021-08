La China Suárez rompió el silencio luego de que Vicuña anunciara la separación: “No sabía que iba a hacer el posteo”

Después de desmentir desde hace al menos seis meses los fuertes rumores de crisis de pareja, Benjamín Vicuña decidió blanquear la situación y confirmó su separación de Eugenia Suárez, con quien es padre de Magnolia y el pequeño Amancio, que hace sólo algunos días cumplió su primer año.

A diferencia de otras oportunidades en las que la China se encargaba de desmentir con posteos o publicaciones directas en Instagram los rumores, el comunicado que el chileno compartió como historia en su red social Instagram cayó como un baldazo de agua fría para el entorno de la pareja que veía a la crisis como "una más", dada la dinámica de "idas y vueltas" planteada desde el inicio de la relación.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

"Queremos lo mejor para la familia que somos y seguiremos siendo. Hoy eso nos lleva a tomar un nuevo camino separados como pareja, pero con amor y siempre unidos por nuestros hijos. Agradecemos el respeto por esta decisión y darnos el tiempo para vivir este proceso de la mejor manera", confirmó el chileno desde Instagram.

Después de eso, hubo silencio por parte de la actriz. Hasta hoy. La China le dijo a Marcelo Polino que la separación llevaba un tiempo y que no sabía que Benjamín iba a contar la situación a través de sus redes sociales. “No sabía que iba a hacer el posteo hablando de la separación”, le dijo.

Según dijo la actriz y modelo, no hubo amantes, ni otra mujer, tal como se planteó tras el anunció de Vicuña. En diálogo con Polino, la China aseguró: “Estamos en paz, no hubo terceros en discordia. Están inventando un montón de cosas. No pasó nada, seguimos siendo familia”.

Por otra parte, el panelista de Florencia Peña en Flor de Equipo agregó que ella viajará a España junto a sus hijos porque firmó un contrato para una importante ficción. “Eugenia va a irse a Madrid porque tiene que llevar adelante un importante proyecto laboral”, dijo. Y agregó: “Ella tomó la decisión de separarse”.