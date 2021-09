La "China" Suárez se pudrió y habló de la moza con la que Vicuña habría estado en Córdoba

Días atrás, Benjamín Vicuña confirmó oficialmente se separación de Eugenia “La China” Suárez e inmediatamente comenzaron las especulaciones sobre los motivos que habrían llevado al distanciamiento de la pareja y los rumores de infidelidad no tardaron en llegar.

Entre las versiones que circularon, una de las últimas, sostenía que el actor había engañado a la actriz con una mujer cordobesa, y que La China se enteró de todo por unos mensajes que la tercera en discordia le habría enviado por Instagram.

Recientemente, Marcelo Polino (periodista y muy amigo de la actriz) rompió el silencio y explicó los motivos por los cuáles a él no le parecen creíbles estos rumores. “Yo les aseguro que si la China hubiese recibido por Instagram todos los detalles que dicen que le dio esta mujer, ella no hubiera tenido la charla que tuvo conmigo”, expresó en su ciclo Polino Auténtico y puso énfasis en que las versiones de infidelidad de Vicuña, y también las de Suárez, son mentira. Según relató él, la pareja se separó por desgaste, pero no hubo nada puntual que desencadenara la ruptura.

Recordemos que Vincuña también salió a aclarar este versión días atrás y dijo: “Hola buen día, estoy grabando. Es absolutamente falso, no puedo salir a aclarar cada rumor. Yo realmente intento mantenerme al margen pero es insoportable”.

Luego de esa defensa, Polino consiguió que la actriz rompa el silencio en su programa. En una serie de mensajes de ella que leyó al aire, el periodista le agregó más picante a toda la novela. “Estamos en paz, no hubo terceros en discordia. Están inventando un montón de cosas. No pasó nada, seguimos siendo familia”, remarcó la China Suárez.

Además, el conductor confesó que la actriz desconocía por completo que Benjamín Vicuña iba a revelarle al mundo, mediante su red social, la decisión que habían tomado: “La China no sabía que él iba a hacer el posteo, se enteró en el momento que él había hecho la publicación”.

El 20 de agosto, Benjamín Vicuña tiró la bomba a través de una historia de Instagram: anunció oficialmente su separación de la China Suárez, madre de sus hijos menores: Magnolia y Amancio.

También en las últimas horas, trascendió que Vicuña estaría haciendo lo imposible por recomponer la relación. Pero resulta que en las últimas horas habría aparecido una mujer cordobesa, camarera ella, que aseguraría haber vivido un affaire con el actor.