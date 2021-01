La "China" Suárez, Vicuña y un nuevo "operativo despeje": el costoso plan por los rumores de crisis

Después de los rumores que indicaban una fuerte discusión en Navidad, la China Suárez y Benjamín Vicuña se dedicaron a compartir distintas fotos en sus redes sociales del hermoso fin de semana que pasaron junto a sus hijos en un hotel de Los Cardales, en plan de desmentir cualquier tipo de pelea entre ellos.

Suárez se mostró activa en sus redes sociales este fin de semana que pasó junto a su familia.

Hace tan sólo un poco más de una semana, la pareja viajó a Ezeiza para pasar unos días en la Estancia Villa María, desde donde surgió el fuerte rumor de que los actores mantuvieron grandes discusiones que incluyeron gritos en distintos momentos de su estadía, lo que incluso llevó a que los empleados del lugar se sintieran muy incómodos con la situación.

Enojada con la supuesta falsa información, la China salió a explicar que había sido uno de los fines de semanas más lindos de su 2020 y que la asustaba la "obsesión" que algunas personas tenían con ella y los vaivenes de su relación con el chileno.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

“Trato de ignorar, pero a veces es tan aburrido y desgastante que te pelotudeen y quieran boicotear constantemente. Me gusta que tengan mi versión y contarles cómo se manejan y mienten tantas veces”, agregó desde su Instagram.

Vicuña y la China negaron rumores de crisis la semana pasada.

En este contexto, la actriz subió un video que grabó Benjamín en el que ella le habla a su hija Magnolia y, luego, el actor publicó una foto de la China tirada sobre el pasto abrazando a su bebé Amancio.

Aunque ella le puso fin a los rumores, y hasta se quejó de que a veces los medios de comunicación le creen a cuentas que envían informaciones falsas, ahora Suárez inició un operativo para desacreditar la crisis, y nuevamente se fue junto a su familia a otro lujoso hotel.

En esta oportunidad, la pareja decidió mostrarse unida y no dudó en compartir imágenes con sus dos hijos y junto a los pequeños que Vicuña tuvo con Carolina "Pampita" Ardohain, Bautista, Beltrán y Benicio.

De hecho, en una de las imágenes se lo vio a Benjamín a bordo de un kayak con dos de sus hijos, mientras que por otro lado la actriz compartió una bella fotografía en Instagram con su bebé Amancio, de 6 meses, y expresó: "Mi beduino".

Además de haber disfrutado del aire libre y la playa en un hotel de Los Cardales, la familia también realizó distintas actividades deportivas, como andar en kayak y meterse a la pileta.

Esta no es la primera vez que la pareja desmiente rumores de separaciones de esta manera, ya que después de haber revelado que estaban distanciados en noviembre de 2019, los dos volvieron a mostrarse juntos y en compañía de los niños cuando asistieron semanas más tarde a un hotel de Pilar para pasar el día en la pileta.

Después de eso, de a poco los dos empezaron a dejar pistas en sus redes sociales que daban a entender que estaban cerca, hasta que empezaron a compartir distintas imágenes donde se los veía juntos.

La pareja se separó en 2019 y semanas después volvieron a mostrarse juntos.

Meses antes de que confirmaran la separación, en el programa Intrusos Marcela Tauro contó que le había llegado la información de que la actriz se había enojado por un mensaje que Vicuña le había enviado a Pampita y que además los vecinos no dejaban de escuchar las discusiones entre la pareja.

En ese momento, muy enojada, Suárez salió a desmentir a la periodista, y le dedicó varios mensajes en los que la trató de machista y mentirosa, y donde además la acusó de no haberle atendido el teléfono.

"Tenés un machismo tan arraigado, tan metido adentro, que en todas tus versiones con respecto a las relaciones la mujer es la loca, la que controla al hombre, la que lo tiene agarrado de los huevos. Yo no soy así. No tengo que explicártelo a vos ni a nadie, pero no ando revisando teléfonos, no me importa lo que hace el otro de su vida. Soy una mujer muy segura de mí misma, estoy en un muy buen momento, donde me siento bien y más grande", aclaró en ese entonces.

Luego de este descargo, el que habló fue el propio chileno, quien admitió ante la prensa que le hubiera gustado mantener en privado los problemas que tenía con su mujer. "Igual que todas las parejas, uno intenta mantener ciertas cosas en privado. Entonces, es un poquito desagradable. Pero bueno, se entiende. Me molesta tener que estar ahora hablando de esto, pero está todo bien", sostuvo.