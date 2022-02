La "China" Suárez y cómo quedó por dentro su nueva mansión: lluvia de canjes y estilo vintage

Mientras disfruta de sus vacaciones en Miami, Eugenia "la China" Suárez sigue el minuto a minuto del avance de la mega obra de refacción que lleva adelante en la mansión de zona norte que a mediados del año pasado compró junto a Benjamín Vicuña para "darse una nueva oportunidad".

"Sé que aman los antes y después. Acá les dejo uno del baño de invitados y de mi baño. Me encanta mezclar texturas y colores. No sigo una línea a la hora de decidir qué elegir, me inspiran mucho las casas inglesas", reveló desde su cuenta de Instagram la actriz.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Desde hace tiempo que la ex Argentina, tierra de amor y venganza comparte imágenes de las refacciones y nada es casual: cada fotografía va acompañada por un agradecimiento a la marca que le regaló algún objeto o material para su nueva casa.

"Reciclo mucho. Me encanta mover y cambiar cosas de lugar, pintarlas y darles una nueva vida. Mezclar un poco lo moderno con lo antiguo. Me fascinan los papeles murales. La bacha del toilette la compré en un lugar de antigüedades, al igual que el espejo", precisó. Y sí, al menos se puso con la bacha y el espejo.

Entre sus agradecimientos también está la grifería de cisne que colocó en el toilette y la lujosa bañadera rosa. ¿El dato? Si alguno la quiere comprar, va a tener que desembolsar cerca de 400 mil pesos.

Además del antes y después de ambos baños, Eugenia compartió otra foto en la que se puede ver cómo quedó parte del jardín y su galería; así como las rejas de ingreso a la propiedad (que, claro está, también las consiguió por canje).