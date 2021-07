La China Suárez y el recuerdo a Sofía Sarkany: se hizo un tatuaje en honor a su amiga

A diferencia de otras veces, en esta oportunidad Eugenia "China" Suárez sumó un nuevo diseño a los varios tatuajes que lleva en su piel: el rostro de un pequeño ratón en el brazo izquierdo, en homenaje a su amiga Sofía Sarkany, fallecida el 29 de marzo.

"Ratón" era justamente el apodo con el que la actriz llamaba a la diseñadora, quien murió a los 31 años apenas una semana después de convertirse en madre a través de un vientre subrogado.

El tatuaje fue descubierto por los seguidores de la "China" en una serie de imágenes que publicó en su cuenta de Instagram haciendo ejercicio.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Semanas después de la muerte de Sofía, la actriz viajó a Miami para acompañar a los padres y hermanas de su amiga, y a conocer a Félix, el hijo de la diseñadora.

Días atrás, compartió una imagen del momento en el cual conoció al bebé, en el que estuvo acompañada por su hijo Amancio, Ricky Sarkany, y Clara, hermana de Sofía.

"Sofia, Ratón, amiga, compañera, ángel, madre, hermana, hija, nieta. Quería contarte que ahora le tengo un poco menos de miedo a la muerte, y es gracias a vos", supo escribir la "China" luego de la muerte de su amgia.

"Ya se armó un grupito de gente amada por allá arriba que estoy segura, me esperan, y es un lugar maravilloso, libre de dolor, de egoísmo, de penas. Donde vamos a poder bailar y reírnos sin límite. Te voy a abrazar fuerte, como si el tiempo no hubiera pasado. Mi ratón, me duele mucho no tenerte en este plano, pero eso es algo que deberé trabajar y procesar yo. Amancio y Félix caminarán juntos, seguro sean muy buenos amigos, ya vas a ver", agregó.

Ambas se conocieron trabajando y luego forjaron una cercana amistad. La actriz supo modelar diseños de Sofía y acompañarla en las presentaciones de sus colecciones.