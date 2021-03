La "China" Suárez y la cruda despedida a su amiga, Sofía Sarkany: "Amancio y Félix serán amigos"

Después de un día de absoluto silencio, Eugenia "la China" Suárez regresó a las redes sociales con un duro posteo en el que despidió a su amiga, la diseñadora Sofía Sarkany, quien falleció el lunes por la madrugada a los 31 años luego de batallar contra un cáncer de útero.

La hija de Ricky había sido mamá sólo cinco días antes a través de la subrogación de vientre en Estados Unidos, país al que había viajado para conocer a su bebé, Félix, y en el que murió.

"Sofía, ratón, amiga, compañera, ángel, madre, hermana, hija, nieta. Quería contarte que ahora le tengo un poco menos de miedo a la muerte y es gracias a vos. Ya se armó un grupito de gente amada por allá arriba que estoy segura de que me esperan y es un lugar maravilloso, libre de dolor, de egoísmo y de penas; en donde vamos a poder bailar y reírnos sin límite", arrancó la ex Casi Ángeles.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

En su posteo, la "China" también se refirió "al otro plano", al que muchas veces aludió cuando habló de la muerte de su padre, quien falleció poco tiempo antes del nacimiento de su primera hija, Rufina. "Te voy a abrazar fuerte, como si el tiempo no hubiera pasado. Mi Ratón, me duele mucho no tenerte en este plano, pero eso es algo que deberé trabajar y procesar yo".

La actriz, quien en su momento celebró con un posteo el nacimiento de Félix, se refirió a la crianza que tendrá el bebé de su amiga y de cuán presente quiere estar en ella. "Amancio y Félix caminarán juntos, seguro serán muy buenos amigos, ya vas a ver. Cuando puedas, pasate un ratito por acá, que yo siempre te espero. No pienso recordarte de otra manera que no sea esta. Te amo", cerró.

El nacimiento del pequeño Félix estaba programado para el 28 de marzo, pero se adelantó y llegó seis días antes. El bebé nació en Orlando y Sofía pudo presenciar el parto vía FaceTime, aunque luego puedo tener al niño entre sus brazos.

La familia Sarkany compartió en un posteo en Instagram las últimas palabras que Sofía pronunció en la absoluta intimidad, rodeada de su pareja y de sus familiares más cercanos antes de ingresar a la terapia intensiva: "Viví rodeada de mucho amor. Fui feliz".

Sofía había tomado la decisión de congelar sus óvulos tres años atrás, cuando fue diagnosticada. Junto a su pareja, Tomás Allende, tomaron la decisión de ser padres a través de la subrogación de vientre y es por eso que el pequeño Félix nació en Estados Unidos.

Lo que no sabía la joven de 31 años es que su enfermedad iba a seguir creciendo, y que, para la llegada de su bebé, su estado iba a ser tan delicado. Ricky Sarkany fue uno de los que posteó una foto del pequeño, y le dio la bienvenida en sus redes sociales: "Félix nació a las 12:41 y pesó 3.245 kg".