La "China" Suárez y su foto en ropa interior: preocupa su extrema delgadez y la acusan de retocarse

No tiene paz. Eugenia "la China" Suárez compartió desde su cuenta de Instagram un anticipo de una nueva campaña publicitaria de ropa interior y sus seguidores no tardaron en denunciar el abuso de Photoshop en la imagen.

Instalada en Uruguay junto a Benjamín Vicuña y sus dos hijas -Rufina y Magnolia-, la actriz fue duramente criticada por la imagen que compartió. "No tenés esas caderas ni a palos", le espetó un usuario. "No está bueno que compartas imágenes con tanto retoque digital, potenciás modelos que no son sanos", sumó otro.

"China, te amo y sos una bomba de mujer; pero se les fue la mano con el photoshop. No podés compartir esa foto tan irreal", cuestionó una usuaria. En efecto, la cuenta de la actriz sumó decenas de observaciones, en especial por la extraña forma en la que se luce la bombacha del conjunto: "¿Se les pasó la mano con el retoque? ¿Soy la única que nota algo raro en las piernas?".

La foto se tornó viral en cuestión de segundos y muchos de los seguidores de la ex Casi Ángeles también manifestaron su preocupación por la delgadez de la actriz. "Sos hermosa, lástima que estés tan flaquita. Espero que ahora estés un poco mejor", le deseó uno. "China, sos muy linda, pero tenés que comer más. Estás demasiado flaca", sumó otro.

Vos, ¿qué pensás?