La China Suárez y su llamado a Chechu Bonelli: “Le explicó que no se empomó al marido”

Hace una semana, en medio de la crisis de Wanda Nara y Mauro Icardi debido al encuentro con Eugenia Suárez en París, Yanina Latorre hizo que estallara otro escándalo. Según la panelista, la China no sólo había conquistado al delantero del PSG sino que le había mandado mensajes y hasta videos subidos de tono a otros cuatro futbolistas, tres de la Selección Argentina y otro que juega en el fútbol local.

Por esos días, Latorre había recibido un llamado de Suárez, en el que tuvieron un duro cruce. Por supuesto, los detalles fueron brindados por Yanina en LAM. "Ayer me llamó la 'China' Suárez a los gritos", reveló la esposa de Diego Latorre al aire, y explicó que justo se encontraba en el garaje de su departamento del barrio de Belgrano R cuando recibió la llamada.

"Quise chequear la información de si su nuevo novio estaba o no en pareja a través de un amigo suyo, ella se enteró y me llamó a los gritos para aclararme que no. Me dijo: 'No te llamé para hablar de Wanda, te llamé para aclarar que no tiene novia. No soy una roba novios”, explicó Latorre.

Y relató que le respondió, enojada: "’¿Quién sos? Bajame dos tonos´. Estaba a los gritos, soberbia, antipática, seca, altanera, fría, maltratadora. Me dijo: 'La próxima vez me llamás a mí, porque esta es la segunda vez que te llamo (la primera fue por el escándalo de los metros robados de una casa) y ya me estoy cansando. Me amenazó. Me dijo: '¿Qué problema tenés conmigo? Vos siempre das mis primicias. Le dije que no tenía ningún problema, que las daba porque me llegaban”.

Entonces, Yanina explicó sobre esa charla con la actriz: "En un momento empecé a gritar yo. Me dijo: 'No me grites vos, que a mí no me grita ni mi mamá'. Le respondí: 'Tu mamá te tendría que haber pegado dos gritos, así saliste. Pare mí no sos puta, sos una mala persona y de eso no se vuelve. Le cagaste la vida a Tobal, a Pampita, a Wanda y tengo varios nombres más, que no los voy a dar porque no se terminaron separando. Le dije lo de Accardi, todo".

Después de contar esa discusión telefónica con la actriz, Latorre aseguró en LAM que Eugenia le había mandado videos masturbándose a cuatro futbolistas famosos. Además, siempre según la panelista, las esposas de esos cuatro deportistas se habrían comunicado con Wanda para contarle lo que habían sufrido.

“Hay cuatro botineras, grosas, grosos ellos. Uno muy mencionado, la mujer estaría en Puerto Madero, cerró su IG. Otro muy buen jugador también. Son todos de la selección. Que le mandaron videos de la China Suárez practicando la autosatisfacción y Wanda le encontró ese video”, fue la primera frase que lanzó Latorre.

Y continuó: “Son jugadores de la selección. Tres viven en el exterior y uno acá. Todas se enteraron y no. Una de las botineras comparte agencia con la China Suárez. Wanda se la agarra con Mauro pero también con la China”.

En ese punto, el nombre apuntado por Latorre fue muy fácil de salir a la luz. La única modelo que comparte la agencia Multitalent es Chechu Bonelli, que está casada con Darío Cvitanich, actual delantero de Racing Club de Avellaneda.

Por eso, hoy la esposa de Gambetita sumó más información sobre el tema. Y relató que la China llamó a Chechu para darle explicaciones. “¿Es verdad que Bonelli recibió un llamado de La China?”, le consultó Ángel de Brito a Yanina en un momento del programa. Y ella le respondió: “Sí, es verdad. Me encanta que siempre metemos este tema…”.

Entonces, con una enorme sonrisa en su rostro, Yanina explicó de forma sencilla el principal motivo de la comunicación telefónica entre la China y Chechu, que involucra a Cvitanich. “Eugenia llamó para contar que no se había empomado al marido. Esa es mi forma de decirlo, pero sí. Por eso llamó”, explicó Latorre. Y completó: “Calculo que Chechu le agradeció por llamar”.