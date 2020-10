La China Suárez y un fin de semana de furia: Benjamín Vicuña reveló qué "saca" a la actriz

No fue el mejor fin de semana para la actriz Eugenia “China” Suárez luego de tener que sufrir al acoso de varios “haters” en sus redes sociales y, por si le faltaba algo, que su marido, el también actor Benjamín Vicuña, la chicanee un poco con declaraciones a la prensa sobre cómo hace para sacarla de quicio.

El sábado Suárez subió una serie de stories para promocionar la colección de verano de su marca de ropa y, dentro de las prendas que mostró, posó con una bikini. Hasta ahí nada del otro mundo. Pero una declaración de la actriz generó tremendo revuelo en las redes sociales. Es que en la mencionada foto hizo alusión a que se podía ver la cicatriz de la cesárea a la que tuvo que recurrir para el nacimiento del segundo hijo que tiene con Vicuña, Amancio, que nació hace dos meses.

Casi al instante empezó a recibir críticas de diferentes usuarios que criticaban su cuerpo al decir que esa no podía ser la imagen de una mujer a dos meses de dar a luz porque es prácticamente imposible tener esa figura en ese poco tiempo. Fueron tantos, pero tantos, los mensajes de los “haters” que la China se cansó y decidió hacer un fuerte descargo.

“Es mi cuerpo y esa fue mi recuperación; no es mi culpa ni mi responsabilidad lo que titulen los medios”, comenzó la actriz. “Está claro que muchas veces la presión está puesta en la mujer, en casi todos los casos: porque siempre estamos presionadas para estar lindas, por hacer bien las cosas, ser buenas madres, independientes, trabajar. Ahora, es mi cuerpo y tengo la suerte de recuperarme rápido después de cada embarazo y no veo qué es lo que esté mal de compartir esto. Así que si alguien me lo explica, buenísimo. Porque no sé de qué sororidad hablan”, siguió en su descargo.

Lejos de bajarle el tono a la situación con sus “haters”, Suárez redobló la apuesta y, con cierta sutileza, les pidió que dejen de generalizar o querer darle clases sobre cómo transitar la maternidad. "Ya me estuvo pasando varias veces que desestiman un puerperio o que dicen 'eso no es un cuerpo real', 'eso no es un puerperio real'. ¿Quiénes son para decir qué es un puerperio real o qué no? Eso es lo que no me queda claro. ¿Por qué están constantemente fijándose en lo que hace otra, o en cómo se recupera la otra o cómo no? No lo entiendo”, remarcó.

Por último mostró el comentario de uno de sus “haters” que había la habría criticado. “Es muy cansador, se escuchan todo tipo de cosas y siempre es entre mujeres: 'que si tuviste cesárea sos menos madre; si das mamadera y no le das la teta, sos mala madre’, y así con todo. Es realmente agotador. Todas hacemos lo que podemos y lo mejor que podemos por nuestros hijos”, concluyó.

Con ese escenario, en donde claramente el horno no estaba para bollos, Vicuña no tuvo la mejor idea que contar cuál es la situación que más hace enojar a su esposa. Fue en una entrevista que le realizaron también el sábado, por lo que podemos decir que el timming del actor no falla, en el programa Santo Sábado (América Tv).

Ahí fue cuando Vicuña relató que una de las cosas que más hace enojar a Suárez es cuando en los restaurantes no respetan la decisión de ser vegetariana de la actriz y cuando pide una hamburguesa de legumbres, por ejemplo, le traen una de carne. “Ella es vegetariana, le ha pasado muy pocas veces pero en algún viaje le confunden o le traen una hamburguesa que no es vegana y eso puede terminar en un asesinato”, dijo Vicuña que se encuentra en Chile hace casi un mes por compromisos laborales. "Que le traigan una hamburguesa de carne puede terminar en asesinato".