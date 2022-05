La China va por más: bardeó a los haters y dijo que quienes la critican en realidad la aman

Desde el Icardigate que Eugenia China Suárez es noticia constante. Primero fue Wanda, después le dijeron adiós algunas de las amigas de su grupo encabezado por Paula Cháves, después vino el madrileño, nos enteramos del chichoneo con Rodrigo De Paul y ahora su ex pareja Benjamín Vicuña borró gran parte de las fotos con ella en sus redes sociales.

Sin embargo, ahora sorprendió en sus propias redes sociales con un posteo de un video dedicado a los haters y con un mensaje subliminal muy claro a quienes le hacen la vida imposible en Instagram...¿Suárez siente que mientras más la aporrean, más la quieren?

"Miren la cara de admiración de cada hater, cuando aparece el odiadx. Esta es la confirmación de que detrás de tanto odio, hay un amor muy grande", escribió en su Instagram.

Estos comentarios van dirigidos para quienes la critican mucho en las redes, donde algunos descargan una furia intensa contra ella. En el video que compartió, lo que se muestra es un enfrentamiento entre los llamados "haters" y las personas a las que criticaron. Lo que destaca Suárez es justamente la cara de sorpresa que ponen los críticos cuando vean a sus víctimas.

La distancia con Vicuña

Parece que según la periodista Maite Peñoñori el actor chileno decidió borrar varios posteos amorosos con la China, quien al haber descubierto esto, pagó con la misma moneda y eliminó todas imágenes del padre de sus hijos, Magnolia y Amancio.

"Lo raro es que Benjamín dejó algunas fotos. Dejó una foto de cuando grabaron la serie Terapia Alternativa. Están en elenco. Y dejó algunas en las que estaba la China con la nena", aseguró la periodista de show. Sin pelos en la lengua la conductora del ciclo agregó: "¡Qué trabajo! ¡Gente grande! Eso lleva tiempo".

Por su parte, la única foto que Suárez dejó en su Instagram sobre su relación amorosa, fue una que hasta tiene dedicatoria: "Te amo en todos los colores".

La ex de Nicolás Cabre además no eliminó varias imágenes de proyectos laborales que realizó junto a su ex.