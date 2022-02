La "China", Vicuña y el primer encuentro público tras el Icardi-Gate: el operativo distancia

Eugenia "la China" Suárez y Benjamín Vicuña no se volvieron a mostrar públicamente juntos desde que el actor chileno confirmó a mediados de agosto la separación, salvo por la escapadita que el chileno hizo en septiembre del año pasado para visitar a sus hijos en España. El estallido del "Icardi-Gate" no hizo otra cosa que potenciar las diferencias e incluso tomaron la decisión de dejar se seguirse en las redes sociales. Sin embargo, el primer día de jardín de infantes de su hija Magnolia los reencontró y ambos montaron el "operativo distancia" desde Instagram.

El primero en compartir una postal junto a la pequeña fue Vicuña, quien hizo lo propio días atrás cuando acompañó a sus hijos mayores (fruto de su relación con Carolina "Pampita" Ardohain) a su primer día de clases.

Cuatro horas más tarde de que su ex compartiera la foto en una historia, Eugenia hizo lo propio y compartió una postal en la que se la puede ver junto a Magnolia y dos máscaras que realizaron juntas como primera actividad de la jornada.

Días atrás, cuando regresó a la Argentina, la "China" fue abordada por distintos medios televisivos que la aguardaban en Ezeiza. Si bien se mostró diplomática, puso un corte cuando le preguntaron por su nueva pareja y exigió: "Estoy con mis hijos, por favor".

Luego, al ser consultada sobre su relación actual con Vicuña, la ex Argentina, tierra de amor y venganza decidió cortar las notas de forma intempestiva: "Está todo bien. Dale. Gracias. Ya está". "¿No querés hablar?", indagaron los movileros. "No. Ya esta. Ya está", resistió Suárez. Vicuña, por su parte, sigue sin seguir a su ex mujer en redes sociales y ya blanqueó una nueva relación.