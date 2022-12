La "China", Vicuña y la historia secreta del falso reencuentro navideño "por los chicos"

Ni reconciliación, ni buena onda. Después de la serie de fotos navideñas que Eugenia "la China" Suárez y Benjamín Vicuña publicaron en sus redes sociales, fueron muchos los que especularon con la posibilidad de un acercamiento entre los padres de Magnolia y Amancio. ¿El motivo? Pese a que no compartieron ninguna postal juntos, ni hicieron alusión al tema; los manteles y ciertos detalles evidenciaron que el chileno pasó por la casa de su ex mujer para saludar a sus hijos menores tras la llegada de Papa Noel. La ausencia de Rusherking, la decisión de la "China" y el intento fallido de Vicuña por "ocultar los rastros".

Esta fue la segunda Navidad que Vicuña y la "China" disfrutan luego de su separación. Cabe recordar que fue el actor quien, de forma unilateral y con la madre de sus hijos en España por motivos laborales, anunció en agosto del 2021 de forma unilateral el fin de la relación de casi ocho años. Desde entonces, pese a la voluntad del chileno de "pelear por una nueva oportunidad", la relación entre los ex Argentina, tierra de amor y venganza se tensó al punto que llegaron a comunicarse sólo a través de sus abogados.

Ese fue el motivo por el cual muchos se sorprendieron al ver las historias que el galán trasandino publicó en la madrugada de Navidad junto a sus hijos. Primero, compartió una foto con Magnolia y Amancio, pero se tomó el tiempo de tunear la imagen y borrar el fondo para ocultar el hecho de que se encontraban en la casa de Suárez.

Sin embargo, en un segundo posteo ya solo con Magnolia en sus brazos, el mantel y la mesa dulce que se puede ver en la imagen confirmó que, pese a la mala relación con la "China", Vicuña pudo darle un beso a sus hijos menores durante Navidad. Suárez jugó de local y no titubeó a la hora de mostrar no sólo los looks de sus hijos, los regalos; sino también la elegante mesa que armó para recibir a su familia.

Con Rusherking en su Santiago del Estero natal por las Fiestas, la actriz sólo se cuidó de que no apareciera el chileno en ninguna de sus historias; detalle que no le importó cuando difundió los videos de la previa y el festejo posterior por el partido de la Scaloneta ante México, en el que se lo podía ver a Nicolás Cabré muy cómodo junto a la familia de la "China" viendo a la Selección.

Después de que algunos medios se hicieron eco del encuentro navideño, la "China" recogió el guante y compartió un duro posteo que muchos interpretaron como una crítica directa a Vicuña. Cerca de las dos de la mañana, la actriz habló del cambio que experimentó luego de separarse del chileno, conocido por su obsesión por el orden y las tradiciones.

"Hace no mucho entendí que se hace lo que se puede. Soy muy exigente y me angustiaba porque nunca llegaba a hacer todo: que mis hijxs estuvieran peinados, vestidos de blanco impecables; yo maquillada, con vestido. Quería también la mesa perfecta, cocinar lo que le gustaba a cada invitado", arrancó la "China", y sumó: "Hoy a mis 30 puedo decir que pasé una Navidad hermosa, porque todos tenemos salud, mis hijxs estaban felices; aunque la ropa no les combinaba y los pisos no brillaran. Sé que se dan cuenta de que hago todo mi esfuerzo para que tengan una noche inolvidable. Y lo más importante es estar juntos. Feliz Navidad".