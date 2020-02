La "China", Vicuña y la "mandada al frente" por coquetear y no confirmar su embarazo

Eugenia "la China" Suárez y Benjamín Vicuña confirmaron con la llegada del 2020 su reconciliación, después de una crisis de dos meses que se desató en medio de las grabaciones de la tira Argentina, tierra de amor y venganza. Semanas después del anuncio, la periodista Marcela Tauro -la misma que dio la noticia de la separación y fue duramente desmentida por la actriz en su momento- confirmó el embarazo: "Está de tres o cuatro semanas". La historia detrás del silencio de la pareja y cuándo blanquearían que están en la dulce espera.

Después de la bomba de Tauro, la "China" optó por no salir al cruce, tal como lo hizo cuando se confirmó la separación. Sin embargo, la ex Casi Ángeles comenzó a coquetear con los rumores y no hizo otra cosa que alimentarlos. No sólo dijo en Chile que "ojalá" llegara su segundo hijo con el actor, sino que publicó una historia en Instagram con la leyenda "baby" en su frente. Semanas después, desde el país trasandino, compartió una foto con un perro callejero que se acercó y pasó la tarde con ella; el mismo que había retratado dos años atrás, cuando esperaba a Magnolia. "Miren quien volvió a visitarme", sugirió.

El constante ida y vuelta de la actriz se vio contrapuesto con su contundente respuesta a la hora de enfrentar a sus seguidores en Instagram. Al abrir un canal de "preguntas y respuestas", lo primero que le consultaron fue si estaba embarazada. "Carmelito", respondió, dando lugar a la interpretación de que la concepción se habría dado en el campo de Uruguay al que viajaron con Vicuña y desde el cual blanquearon su reconciliación. Sin embargo, el humor de la actriz cambió cuando sus seguidores insistieron con el tema.

"Cuando tenga que contar o confirmar algo, lo haré sin vueltas, ni rodeos. Por favor, córtenla con la presión constante. Uno no está obligado a dar explicaciones, ni contar nada", reclamó, pese a su constante coqueteo en redes con el tema. Sin embargo, fue el periodista Ángel de Brito -el mismo que eligió para confirmar en una entrevista que estaba en crisis con Vicuña- quien confirmó el embarazo, también desde Instagram: "Está esperando, pero está".

Al parecer, la "China" y Vicuña blanquearían recién en un mes la llegada de su segundo hijo, dado que quieren esperar al paso del tercer trimestre; tal como lo hicieron en su momento con el anuncio de la llegada de Magnolia.