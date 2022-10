La "China" volvió a apuntar contra Paula Chaves, pero ahora cambió su versión de los hechos

El sábado 16 de octubre del año pasado marcó a fuego la relación de Eugenia "la China" Suárez con Paula Chaves y Zaira Nara. Y es que, después de que la propia Wanda Nara hiciera público el affaire que Mauro Icardi mantuvo en París con la actriz, el vínculo de amistad que unía a la ex Argentina, tierra de amor y venganza con su "grupito de amigas famosas" terminó de la peor manera.

La posición que tomó Nara era de esperarse. Después de todo, no sólo se vio afectada su hermana, sino que casi un año después del escándalo la propia modelo debió anunciar su separación de Jakob Von Plessen. ¿El motivo? Esa noche, el empresario turístico no sólo le hizo "la segunda" a Icardi, sino que también le habría sido infiel con otra famosa del Viejo Continente.

La reacción más fuerte, sin embargo, la tuvo Chaves; quien no sólo la increpó a la "China", sino que además aceitó la relación que mantenía con Wanda a través de Zaira. Atenta no sólo al desplante público (dado que también existió una acalorada discusión en la casa de Suárez en la que la modelo le llegó a decir "sorete" en la cara), la actriz optó por hacerse la "superada" en una primera instancia.

Fue en la primera entrevista que brindó después de que se hiciera público el affaire con el marido de Wanda que se refirió por primera vez a las "amistades" que le habían soltado la mano. Durante el mano a mano con Alejandro Fantino, la ex de Benjamín Vicuña resaltó que la amistad que mantenía con ellas no era "tan profunda" y que su vínculo de amigos lo conserva desde antes de ser famosa.

"¿Tuviste gente cercana a vos que hiciera una declaración pública que te decepcionó?", indagó Fantino, con anuencia de la actriz. Y es que, hay que recordarlo, ambos mantuvieron un extenso encuentro previo a la entrevista en el que la "China" le dejó en claro qué podía preguntar y qué temas evitar. "No sé si pública. A mí me importa más la vida real. Pero sí. No era de mi círculo más íntimo, por eso no puedo decir que me haya afectado tanto", respondió Suárez.

¿El detalle? Tan sólo semanas antes del famoso viaje a París, tanto Chaves, como Zaira, habían compartido fotos junto a la "China" y celebrado desde sus redes sociales que sus hijos "crecieran juntos". Sin embargo, para la "China", Chaves no pertenecía a su círculo más íntimo. Al menos, eso es lo que dijo sólo un mes después del incendiario tweet de Wanda.

Con el correr del tiempo, Suárez no sólo reencontró el amor (blanqueó su relación con Rusherking), sino que volvió a referirse a sus "ex amigas" en más de una oportunidad. Y, cada vez que lo hace, su posición cambia de forma radical. "Entendí que el que se quiere alejar, hay que dejarlo. No hay que pedirle a nadie que se quede en tu vida si no quiere", reconoció ahora, casi un año después, en diálogo con la revista Hola.

"Yo mato por mi círculo íntimo de amigos y no concibo la amistad de otra manera. Tengo una forma muy libre de ser en cuanto a la amistad, en cuanto a los tiempos, las exigencias, los reclamos", advirtió en la misma publicación.

Este fin de semana largo, la "China" volvió a la carga; ahora desde el ciclo de su amigo Jey Mammón. "Para mis amigos soy un caso perdido. Me dicen lo que piensan, pero saben que si tengo ganas de hacer algo, lo voy a hacer aunque después me quiera matar", reconoció distendida.

Atento al título picante, el conductor indagó: "¿Perdiste amigos con estas cosas?". "No, con estas no. No sé si he perdido, pero yo creo que he ganado en calidad; que es lo que nos pasa a todos cuando crecemos. Sólo se queda cerca la gente que se tiene que quedar", esquivó.

"Creo que es al revés de como dice todo el mundo. Es bastante más difícil estar en los buenos momentos que en los malos momentos. En los malos, he tenido mucha gente alrededor mío. Muchísima. Ahora, con la gente con la que brindo, me salió un trabajo, voy a cumplir un sueño o me pasó algo. No es tan fácil que la gente se alegre de los demás y ahí es donde estoy atenta", cerró.