La China vs. Vicuña: los rumores de reconciliación y el reclamo de la actriz para volver a estar juntos

Sin lugar a dudas, la foto de la “China” Suárez junto a Benjamín Vicuña abrazados en un lujoso hotel de Pilar sembró los rumores acerca de una reconciliación, luego de que la actriz confirmara la semana pasada que estaban separados y atravesaban una compleja crisis de pareja. Ahora, aunque ninguno de los dos habló, podrían pasar el año nuevo juntos en Chile. La historia detrás del conflicto amoroso y la propuesta de casamiento que reclama la protagonista de ATAV.

El conflicto no es para nada nuevo: ya desde hace varias semanas se especulaba con la separación de Vicuña y la China Suárez, hasta que fue la propia actriz quien lo confirmó la semana pasada, mientras que el actor se encontraba grabando una serie en Chile, cuya filmación debió postergar para visitar a su padre, quien tuvo problemas de salud.

Como les anticipe la separación fue tranquila, y hoy se reencontraron y compartieron la tarde con hijos. china y Benjamin #ATAV pic.twitter.com/H7XTY9C7de — A N G E L (@AngeldebritoOk) December 1, 2019

LOS ANTECEDENTES

Como se sabe, los antecedentes de la crisis de pareja no son pocos: más allá de los problemas de convivencia (él llegó a decir en una entrevista que la convivencia “es antinatural” y que “por eso cada día más personas deciden vivir en cuartos separados”), se le suman otros conflictos, como la storie de Instagram que publicó la actriz española Elena Rivera etiquetando al actor y despertó rumores de un amorío.

Lo cierto es que según pudo reconstruir BigBang, el enojo de la China Suárez no fue por la supuesta infidelidad de Vicuña, sino por el ataque de celos permanente del acto chileno, que hasta llegó a pedirle a los guionistas de ATAV que modificaran escenas a la China, justamente por los celos que le causaban.

¿SEPARADOS O MÁS JUNTOS QUE NUNCA?

Uno de los disparadores de la terrible crisis que atraviesan fue una propuesta de casamiento que le hizo Vicuña a la China hace unos años, en la cual nunca pusieron fecha. Incluso, la actriz llegó a dar algunos increíbles detalles de cómo había sido la propuesta, durante una entrevista que Mirtha Legrand les hizo a ambos este año.

El detalle con el que la actriz reveló la propuesta matrimonial no le cayó para nada bien a Vicuña, que se sintió incómodo por cómo podía tomarlo su ex, la modelo Pampita, con quien estuvo diez años en pareja pero jamás se casaron. Eso a la China no le cayó para nada bien y comenzaron los chispazos, que se acentuaron a partir de los problemas de convivencia.

No fue para nada menor el intercambio de mensajes que la protagonista de ATAV le encontró a Vicuña en el teléfono con Pampita, por cuestiones supuestamente vinculadas a la crianza de sus tres hijos en común, aunque en uno de los intercambios se hablaba de cómo él extrañaba la vida familiar que ambos tenían cuando estaban juntos.

Esa fue la primera gran discusión que los dejó al borde del distanciamiento. Ocurrió unos días antes de que él viajara a Chile. El “pacto” de ambos era no pronunciar declaraciones que pudieran ofender a Pampita, que también dio algunas señales de esa ‘convivencia’ pacífica. De hecho, siempre que le preguntaron respondía que Vicuña era el padre de sus hijos y que la China era la madre de Magnolia, hermana de sus tres hijos. Incluso, Pampita hasta los invitó a ambos al casamiento.

Pero en el medio, Vicuña tuvo un problema: se le ‘escapó’ el dedo en Instagram y le dio like a una foto de su ex. A la China no le gustó ni un poco y le recriminó que si tanto la extrañaba, podía volver con ella. Mientras tanto, él evitaba ponerle fecha al casamiento con la China, al tiempo que Pampita ya planificaba su boda.

Ahora, en las últimas semanas Vicuña regresaba a Buenos Aires los sábados y domingos para visitar a sus hijos y visitó a la China en varias ocasiones, aunque se instaló en el hotel de Pilar donde esta semana se mostraron juntos con la pequeña Magnolia, como una familia feliz. Aunque él quiere volver, la China le reclama sólo una cosa: casamiento.