La China vs. Wanda: las Icardi-millas y el título de "la reina del canje del verano"

El verano eterno y a puro viaje: Wanda Nara y Eugenia "China" Suárez no pararon de acumular millas y algunos cuantos canjes más en el verano 2023. Las enfrentadas a muerte desde que se destapó el Icardi-Gate, momento en que se conoció que Mauro Icardi le había sido infiel a su esposa con la actriz, los medios se focalizaron en cómo ostentan de su vida privilegiada en redes sociales.

Como pasa todos fines de año y en los meses de altas temperaturas, los famosos hacen algunos breaks de sus rutinas para irse de vacaciones a algún lugar y descansar o aprovechar para no usar reloj, ni maquillaje. Pero, no es así para las archienemigas. Ellas se la pasaron de acá para allá acumulando experiencias en diferentes lugares del mundo y facturando en el proceso. Wanda desde su avión privado, mientras que la China con canje de Aerolíneas Argentinas.

BigBang hizo un repaso de los viajes de estas mujeres que, tal y como sus seguidores analizan en cada uno de los posteos, se siguen midiendo bien de cerca. Si una se tiñe, la otra se tiñe. Si una sube una foto en reposera, la otra también. Y así, la historia sin fin. Conocé de los destinos que hicieron Wanda y la China en los primeros dos meses del año que compiten por ser las reinas del canje del verano.

Punta del Este

Wanda Nara recibió el año nuevo con todos sus hijos. Viajó en su avión privado y disfrutó de unos días de playa en las instalaciones del parador Posto 5 y del parador Casa Mar. La mediática estuvo una semana y condujo un desfile en Punta del Este y hasta tuvo eventos con su hermana, Zaira.

En uno de estos, se la vio junto a Camila Homs, ex de Rodrigo De Paul, con quien ya habían compartido una noche de boliche en la Ciudad de Buenos Aires cuando el Seleccionado Argentino salió campeón. En Punta se juntaron y armaron un operativo contra la China Suárez para que saliera a la luz que De Paul, antes de estar con Tini Stoessel, había sido infiel con la actriz que ahora está con Rusherking. Asimismo, también tuvo la invitación especial de parte de Luis Cela para ir a ver al Dj David Guetta.

El principal plan de Wanda de este año nuevo es quedarse en Argentina y que sus hijos sigan yendo al mismo colegio, tenga el mismo grupo de amigos e incluso los mismos pediatras. “Ya se cansó de ser la esposa de un futbolista al que tiene que seguir a todos lados. Ahora quiere poner a sus hijos y a ellas por delante”, le contó una amiga de Wanda a BigBang. Estando en Uruguay, entonces. Wanda facturó sus presencias en eventos en un caché de alrededor de 10 mil dólares e incluso la hizo desfilar a su hija mayor, Francesca.

Dubai

Con un look renovado, con el que volvió al castaño natural, el 22 de enero la encontró en un hotel lujoso en Dubai, Emiratos Árabes. Al menos se quedó hasta fin de mes. Ella compartió fotos de su descanso en reposeras frente al mar o frente a inmensas piscinas. Lo mismo hizo hasta con un tratamiento facial. Ahora bien, en ese momento, es cuando capitalizó el viaje y los celos que expresó su marido, Mauro Icardi, porque a la empresaria cosmética se la vinculó con el futbolista Keita Baldé, con quien el rosarino compartió plantel cuando jugaban en el Inter de Milán.

Icardi fue quien, por tóxico difundió la no noticia de este presunto affaire: “Sólo le avisé a una pobre cornuda (la esposa de Baldé) consciente que su marido no para de escribirle a mi mujer -no estamos divorciados- desde hace rato. También tengo los mensajes, fotos y todo lo que le ha mandado por mensajitos privados de Instagram porque mi propia mujer me los mandó”.

Sin embargo, de parte de Wanda, lo único que salió a comentar fue algo fiel a su estilo empresarial: "Muy pronto, Wanda Cosmetics en Dubai". De esta manera su línea de maquillajes, que actualmente se comercializa en Buenos Aires, Miami y parte de Europa, también desembarcaría en breve en los Emiratos Árabes. Por esos días, Ángel de Brito compartió información de la pareja Icardi-Nara: "Wanda quiere trabajar, y Mauro no quiere que trabaje. Ese es el único tema que hoy los separa. Si no fuera por eso, se hubieran dado una nueva oportunidad". No obstante, a los días agarró sus valijas y fue para Turquía.

Turquía

El 2 de febrero viajó para Estambul. Se quedó una semana. Ella nunca admitió que estuvieron juntos como pareja, pero la semana pasada el futbolista subió una foto (que después borró) en la que fechaba este día en el que se encontraron y dejó un mensaje de declaración de amor a Wanda. Las fotos que compartió eran de ellos dos juntos en un jacuzzi y le hizo una declaración de amor: “Ella, mi mujer, mi único amor. Reina en este reino de la vida, la madre de mis hijas. Te amo, 10 años de amor en los cuales tuvimos que pasar millones de cosas hermosas, otras no tan buenas luchar contra la envidia, bajar a muchos ‘payasito/as’ que se quisieron subir a este tren que sólo nosotros sabemos cuánto costó, cuánto entregamos de nosotros mismos para tener y ser lo que hoy en día somos”.

Lo que si mostró la empresaria cosmética fue cómo fue el reencuentro en Estambul de Constantino, Benedicto, Francesca e Isabella con Icardi. En las historias que publicó en su cuenta de Instagram se pudo ver el living del departamento que Icardi ocupa en uno de los pisos más altos de la torre más lujosa de Turquía, la Istanbul Sapphire. Días antes, Wanda había subido unas historias con Francesca cuando estaban en Buenos Aires donde la pequeña había reiterado en varias oportunidades que extrañaba a su papá.

Milán

El 10 de febrero subió un carrousel de fotos que mostró su viaje en su avión privado y con varias marcas de ropa de alta moda que la acompañaron hacia Milán, Italia, para estar unos días en su casa de estilo campo. Había viajado con sus hijos, excepto el mayor, que se quedó en Buenos Aires para probarse como futbolista en River. Allí, en Milán, se despidió de sus dos hijas que tiene con Icardi porque el 19 de ese mes, el rosarino cumplía años. En la semana que pasó por Italia fue entrevistada para el canal italiano Rai en el que la entrevistaron por 30 mil euros y habló genialidades de su relación con su marido.

Fue Juan Etchegoyen, de Mitre Live, el que compartió los motivos por el que lo hizo y la fortuna que cobró: “Lo que al medio le interesaba era tenerla a ella para hacer preguntas jugadas y profundas y obviamente hablar del tema Icardi, Wanda no puso muchas condiciones cuando vio lo que le iban a pagar”. De todas maneras, de esa visita que fue de alrededor de una semana, por lo menos se trajo 14 valijas repletas que contenían parte del placard que tenía en su casa de estilo campo que comparte con Icardi. Ella posteó en sus historias de Instagram: “Me hubiera querido traer más valijas”.

Río de Janeiro

El 18 de febrero, mismo día que volvió de Milán, viajó a pasar el fin de semana de carnaval patrocinada por la marca de joyas Pandora. Estuvo en el Sambódromo de Río de Janeiro con su hermana y con Sebastián Yatra. En ese encuentro de pura bebida y baile, la ahora morocha aprovechó el momento y la excelente relación con el cantante colombiano para implantar la idea de un posible affaire con él. Es que no tardó mucho en quejarse Icardi. Así relató el periodista Juan Etchegoyen: “Estaba enojado (Icardi). El ataque de celos era total, según me contaron, sobre todo porque fue en medio de su cumpleaños. Icardi habría llamado a Wanda preguntándole por su vínculo con el colombiano. ¿Por qué se fue a Brasil si este finde era mi cumpleaños?”.

En medio de este fin de semana, ocurrieron dos cumpleaños que tomaron notoriedad porque ella no estuvo presente: el de su hijo Benedicto, que cumplió 11 y festejó con su papá Maxi López y hermanos, y el de su todavía marido Mauro Icardi que cumplió 30 y compartió con Francesca e Isabella, las dos hijas que tienen en común, en Turquía. Por su parte, en un video que compartió con las hermanas Nara compartió: “Los tres más animados en Brasil”.

Wanda, por su parte, compartió una foto: “Mejores amigos de Río de Janeiro”. Las miradas estuvieron puestas en esta pareja porque precisamente en esa foto que los tenía juntos, hasta Zaira broméo: “¿Me recortaron?”. Lo mismo hicieron las fotos que subieron cada cual en sus respectivas redes sociales en las que cada uno por su cuenta estaba en la pileta tomando agua de coco.

Para el 22 de febrero ya estaba de vuelta en Buenos Aires, donde permanece hasta la actualidad en su departamento de Nuñez con vista a la cancha de River porque va a ser conductora MasterChef.

La "China" entró en modo Marley y metió millas al rolete

México

La China Suárez junto a Rusherking empezaron el año solos y enamorados en la Riviera Maya, donde disfrutaron de las bellezas naturales en un exclusivo hotel. La actriz estuvo muy activa en las redes y no dudó en mostrar las fotos que se tomaron descansando y caminando en las arenas blancas. El cantante también compartió algunos momentos de su estadía en Playa del Carmen. “Que nadie nos venga a auxiliar, si ya estamos felices perdidos”, escribió el músico en su cuenta de Instagram.

Pinamar

Desde el 18 de enero y hasta fin de mes pasó unos días con sus hijos en la costa argentina. Eligió específicamente a Pinamar para estar presente en uno de los primeros recitales de su novio Rusherking.

Allí viajó con sus hijos pero, mientras se encontraba disfrutando de varios conciertos y eventos, mostró looks de marcas que la acompañaban.

Uno que llamó la atención fue un total look deportivo que consiguió de la marca Gucci. Era una campera con cierre, inspirada en un estilo retro, en colores marrón y beige, además de un formato de diseño con cuello y puños fruncidos.

Santiago del Estero

La China pasó unos días en Santiago del Estero, provincia de la que es oriundo su novio, a principios de febrero y sorprendió a sus seguidores al mostrar la manera tan especial en la que Silvia, madre del Rusherking, la agasajó durante su visita: “Me voy a comer un morroncito de Santiago, de aquí, que me ha traído con mucho amor, mi suegra”.

Subió un video en el que se la veía saboreando esa golosina tradicional de esa provincia hecha en base a harina de algarroba, que se suele vender por las calles y es considerada una exquisitez local. Y, además, continuó mostrando su felicidad con la comida mientras miraba a la cámara: “¡Me encantó! Y esta es la empanadilla. Me dijo tu mamá que es de batata. ¡Cómo me conocen! Estos son los regalos que me gustan a mí”.

Nueva York

“Me voy al frío”, había advertido en sus redes sociales en modo enigmático, pero la incógnita no tardó mucho en develarse de que La China viajó a Nueva York para ser parte de un evento de una marca de gaseosas que tendrá a Rosalía como figura, y aprovechó para pasear con su mamá.

Fiel a su estilo, la actriz marcó tendencia en la Gran Manzana con outfits acordes a las bajas temperaturas en la Semana de la Moda y, precisamente, el 14 de febrero, la actriz estuvo en una de sus ciudades favoritas del mundo. Además, la China se mostró con un impactante look de la marca Boken con un conjunto de animal print pero "todo sintético".

Viña del Mar

El músico santiagueño se presentó como invitado de Emilia en el prestigioso Festival de la canción Viña del Mar y la China dijo presente junto a sus hijos. Volaron a Chile junto a Rufina Cabré, Magnolia y Amancio Vicuña para alentarlo de cerca a Rusherking. “Todo este carrete en menos de 24 horas. No cambio esta intensidad por nada del mundo”, escribió la China en Instagram. Sin dudas, China Suárez no se pierde ni un momento ni aparición pública de su pareja y nuevo amor. Viajó el lunes 20 de febrero y volvieron al día siguiente todos juntos.