La "China" y el operativo "enrostre" a Benjamín Vicuña, tras su separación

Instalada junto a sus tres hijos en Uruguay por las grabaciones de una película que protagonizará con Joaquín Furriel, Eugenia "la China" Suárez compartió un sugestivo posteo dedicado a su novio, Rusherking, justo horas después de que se confirmara la separación de Benjamín Vicuña y Eli Sulichín. El famoso: no da 'paltada' sin hilo.

Después de compartir divertidos videos en los que se la puede ver jugando en la habitación del hotel con Rufina, Magnolia y Amancio, la ex Argentina, tierra de amor y venganza publicó una historia con una foto en la que se la puede ver besando a Rusherking. ¿El dato que llamó la atención? La especial dedicatoria que le escribió a la distancia.

"Hoy te quiero un poquito más que ayer", escribió la actriz, al tiempo que arrobó a su novio y sumó el emoji de un corazón para completar la publicación con todos los condimentos necesarios.

Ni lento, ni perezoso; Rusherking tardó sólo segundos en compartir desde su cuenta la dedicatoria de su novia, a quien le respondió también de forma pública con un escueto: "Te quiero mucho".

El cruce se dio sólo horas después de que se confirmara la ruptura de Vicuña, quien terminó su relación con la empresaria tan sólo ocho meses después de haber blanqueado el vínculo.

Si bien en un principio los allegados al chileno procuraron instalar en off que se trataba de una separación en buenos tiempos, en las últimas horas comenzó a circular el rumor de que, en realidad, habría sido el actor quien de forma intempestiva decidió separarse. ¿El motivo? Sospecha que su ahora ex filtraba información íntima y privada a los medios.

La relación entre Vicuña y la "China" no mejoró en el último tiempo. Pese a que llevan ya diez meses separados, los padres de Magnolia y Amancio cortaron todo tipo de comunicación. No sólo no se siguen en las redes sociales, sino que toda la logística en torno a la crianza de sus hijos la delegaron en sus abogados.