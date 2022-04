La "China" y el picante mensaje, ¿para Mauro Icardi?: "Cuánto va a pasar hasta que..."

Hay que decirlo: el viaje exprés de Wanda Nara a la Argentina generó una nueva crisis de pareja con su marido, Mauro Icardi. Y es que, mientras que disfrutaba de unos días en Buenos Aires, el futbolista le mandó la captura de un mensaje que Eugenia "la China" Suárez le habría mandado a través de su amigo Mancha Latorre. Hasta ahí, nada del otro mundo. ¿Cuál fue el problema? Icardi se habría cansado de la "obsesión" que tiene su mujer con la actriz y el matrimonio ahora atraviesa una nueva crisis que, de acuerdo a su entorno, muchos creen que culminará en divorcio.

Mientras Wanda e Icardi intentan dejar atrás las esquirlas de la nueva pelea (que se originó porque el delantero cree que fue su mujer la que filtró a los medios el mensaje de la "China"), Suárez se lanzó como cantante solista con una canción cuya letra es más que sugestiva. En colaboración con el cordobés Santiago Celli, la ex Argentina, tierra de amor y venganza ya comenzó a difundir el corte El juego del amor, que cuenta además con un sensual videoclip.

Lejos de recoger el guante y de responder a las constantes chicanas que Wanda le dedica desde París, la "China" decidió compartir un sugestivo corte del videoclip, en el que se la escucha cantar una estrofa que muchos creen fue dedicada a Icardi: "Sobran las razones, faltan los motivos; ¿cuánto va a pasar hasta que estés conmigo? Cuánto va a pasar hasta que vuelvas, que lo des vuelta... que lo resuelvas, que vengas a dormir".

"La 'China' sabe perfectamente lo que está haciendo, sabe que se van a terminar separando y sabe que se va a quedar con Mauro Icardi". Esa fue la tremenda respuesta que Yanina Latorre recibió en boca del entorno de Suárez, después de que se filtrara el nuevo intento de comunicación con Icardi que la actriz activó ni bien se enteró de que Wanda había viajado junto a sus hijas menores a la Argentina.

La encargada de alimentar en las últimas horas la nueva crisis de pareja fue la propia Wanda quien, tan sólo horas antes, compartió una serie de videos familiares junto a Icardi y cuatro de sus cinco hijos mientras paseaban por París. "¿Situación sentimental? Poniéndome en pedo", reconoció en un breve video que subió a su cuenta de Instagram, mientras se preparaba para realizar una producción de fotos en su mansión parisina.

Pero, ¿qué pasó ahora? ¿Qué desató la nueva crisis entre el futbolista y la empresaria? Según trascendió, el deportista se habría sentido traicionado por su propia mujer. "Hay una crisis muy profunda en el matrimonio de Wanda y Mauro", reconoció dos semanas atrás Latorre, al tiempo que sumó: "Creo que se van a terminar separando, porque esto lo enojó muchísimo a Mauro. Sumado a todo lo que viene pasando, él entiende que la que filtró todo esto (el mensaje que la 'China' le envió a través de su amigo Mancha Latorre) fue Wanda, para ir con todo contra la 'China' porque está como obsesionada con ella".

"Le va a salir el tiro por la culata porque están en crisis. Creo que Wanda se equivoca en este caso en el enfoque, porque está todo el día buscando data para hundirla (a Suárez). Entonces, son dos mujeres obsesionadas. Y mirá que la banqué todo el año pasado, pero la 'China' es culpable y hay un marido culpable también", reconoció Latorre, en alusión a su rol como "vocera autorizada" de Nara, cuando aún no había brindado ninguna entrevista luego de dar a conocer el affaire de Icardi.

Al día siguiente de la firma, siempre de acuerdo a la versión de Nara, su marido le escribió una carta en la que le dijo: "Te di todo y tenés todo. Ojalá puedas ser feliz, porque eso me haría feliz a mí". "Ahí me di cuenta de algo, que teniendo todo, no tengo nada si no estoy con él. Estoy segura que este mal momento que atravesamos nos fortalecerá como pareja y como familia. Lo importante es que los dos tuvimos la libertad de ponerle fin a nuestra historia de ocho años, pero con el alma cansada de llorar, libremente nos volvimos a elegir".

El juego del amor: la letra completa del nuevo tema de la "China" y Santiago Celli

Acariciarte despacio y en silencio

Acompañarte hasta el suelo con un beso

Y suavemente quitarte tu vestido

Sobre tu cuerpo quedarme así dormido

Si fuese justo, diría: "no, no puedo"

Es demasiada la fuerza de tu sexo

Entre tus brazos, pequeño y tan perdido

Cierro los ojos y siento que has ganado

Porque en mi mente estás tan solo tú

El resto no me importa

Existes solamente tú

Yo te daré la vida si la quieres

A cambio de tu amor, de más amor

De más amor

Y ahora buscas tu ropa muy deprisa

Dentro de un rato con tu madre tienes cita

En ese espejo te arreglas como puedes

Mientras me miras y entiendo lo que quieres

Porque en mi mente estás tan solo tú

El resto no me importa

Existes solamente tú

Yo te daré la vida si la quieres

A cambio de tu amor, de más amor

De más amor

Porque en mi mente estás tan solo tú

El resto no me importa

Existes solamente tú

Yo te daré la vida si la quieres

A cambio de tu amor, de más amor

De más amor

Porque en mi mente estás tan solo tú

El resto no me importa

Existes solamente tú

Yo te daré la vida si la quieres

A cambio de tu amor, de más amor

De más amor