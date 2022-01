La "China" y la nueva Palta: las pruebas del tiroteo con el español cuando todavía estaba con Vicuña

Corría noviembre del 2019. Por ese entonces, Benjamín Vicuña y Eugenia "la China" Suárez disfrutaban de protagonizar Argentina, tierra de amor y venganza; sin lugar a dudas la ficción del momento. Sin embargo, los padres de Magnolia (de por entonces un año y nueve meses) fuero noticia por la fuerte crisis de pareja que escaló y llegó a tensar el clima de las grabaciones de la tira de Pol-Ka. Ya en septiembre de ese mismo año se hablaba de separación, algo que fue desmentido de forma directa por parte de la actriz, aunque luego fue el propio chileno el que reconoció las turbulencias.

Quien confirmó que la pareja estaba en crisis fue la periodista Marcela Tauro, a quien la "China" le dedicó un largo video en el que la acusó de ejercer violencia machista en su contra (similar postura que tomó en su descargo, después de que Wanda Nara hiciera público el affaire que mantuvo con su marido, Mauro Icardi). "Les quiero contar cómo me siento, porque muchos me están preguntando cómo estoy. No iba a contestar porque era una versión aislada de una periodista que está bastante ensañada con el género femenino, particularmente conmigo desde hace mucho tiempo", disparó.

Luego, Suárez no sólo negó la crisis con el chileno, sino que además desestimó la versión que circulaba por ese entonces: que le había encontrado a Vicuña una conversación con Carolina "Pampita" Ardohain en donde el chileno reconocía que extrañaba la vida familiar con ella. "No tengo que explicártelo a vos ni a nadie, pero no ando revisando teléfonos, no me importa lo que hace el otro de su vida. Soy una mujer muy segura de mí misma, estoy en un muy buen momento, donde me siento bien y más grande", sumó la ex Casi Ángeles.

En noviembre de ese mismo año, la actriz tuvo que comerse sus propias palabras y confirmó desde Miami su separación de Vicuña. Pero, con el diario del lunes, se conocen cada vez más detalles de las infidelidades cruzadas previas al nacimiento de Amancio; quien llegó luego de la reconciliación pasajera de la pareja. Ya en agosto del 2019, la "China" le likeaba posteos a su flamante novio: el empresario español de ahora 31 años Armando Mena Navareño, dueño de una empresa que fabrica y repara motos de lujo.

"Gracias por existir, Bizarro; de todos mis desdoblamientos de personalidad eres el que menos me putea", fue el primer posteo al que la "China" le dio like allá por agosto del 2019, cuando ya circulaban los rumores de crisis con el galán trasandino.

En diciembre de ese mismo año, la "China" y Vicuña blanquearon desde Uruguay su reconciliación. En total, estuvieron formalmente separados menos de un mes. El 29 de julio del 2020, la pareja recibiría en plena pandemia a su hijo menor, Amancio.

Sin embargo, en marzo de ese año, pocos días antes de que se decretara en la Argentina el comienzo de la pandemia, la "China" volvió a tirarle otro like a su actual pareja. Fue a un posteo que el empresario español publicó el 17 de marzo del 2020 y en el que rezaba: "Ser libre no es tener miedo". En junio de ese mismo año, sólo un mes antes del nacimiento de su hijo menor, la actriz volvió a manifestar su buena onda con Mena Navareño y celebró la apertura de su nuevo local en Madrid.

A mediados del año pasado, de acuerdo a lo que el propio Benjamín le habría revelado a Wanda Nara cuando lo llamó por el "Icardi-Gate", el actor habría descubierto que su mujer le era infiel con el actor Nicolás Furtado. En ese momento, según la versión que la mujer de Icardi volcó en los medios, la "China" se habría comprometido a ser fiel y, a partir de esa promesa, la pareja avanzó en la compra de la millonaria casa en la que hoy reside Suárez junto a sus tres hijos.

"Bueno me voy a poner las pilas, corto todo'", habría sido la promesa de la actriz. Sin embargo, siempre de acuerdo a la versión de Wanda, Vicuña descubrió que la relación con Furtado continuó luego de la compra de la casa y ese fue el motivo por el cual decidió dar por terminada su relación y anunciar de forma unilateral su separación a través de un escueto comunicado en Instagram. "No estaba ni enterada de que lo iba a publicar", reconoció la actriz.

Eugenia tardó sólo 20 días en armar las valijas y partir junto a sus tres hijos a España, dado que ya tenía cerrados compromisos profesionales. Habría sido en ese primer viaje (el mismo en el que también se encontró con Icardi en un hotel de París y se mostró a los besos con Furtado) en el que se reencontró con su actual pareja. ¿La frutilla del postre? Pese a que Vicuña viajó especialmente a la capital española para intentar una reconciliación, la "China" no sólo cerró el capítulo, sino que además ahora tendría en sus planes instalarse en el Viejo Continente.