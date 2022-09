La "China" y Rusherking, a los gritos por teléfono: la furiosa discusión y la crisis de pareja

¿Otra vez en crisis? Después de enterarse de la muerte del padre de Benjamín Vicuña, Eugenia "la China" Suárez armó las valijas y partió junto a sus hijos a Chile para acompañar a la familia de su ex. Pese al delicado momento, la actriz recibió el furioso llamado de su novio, Rusherking, quien la interpeló a los gritos por las declaraciones que realizó días atrás durante un live en Instagram.

"La 'China' Suárez hizo un vivo en Instagram que duró más de una hora y, mientras respondía algunas de las preguntas de sus seguidores, habló de María Becerra y esto, al parecer, no le gustó nada a su novio Rusherking", advirtió el periodista Juan Etchegoyen.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

¿Qué fue lo que dijo la ex Argentina, tierra de amor y venganza sobre Becerra? "¿Qué opinás de María Becerra?", fue la pícara pregunta que sorprendió en vivo a la actriz. "Que es una mega artista. La rompe, no sé por qué piensan que pienso otra cosa. Me encanta su música".

Pese a que esquivó con elegancia cualquier tipo de polémica o titular malicioso, a Rusherking no le gustó nada que hablara de su ex novia y no titubeó a la hora de llamar a su actual pareja y recriminarle: "¡Le das de comer a los vampiros!".

"La charla duró un rato largo, porque me cuentan que Rusher estaba sacado y le habría dicho que no quiere que la nombre más. Esto me lo contaron temprano, no me quiero imaginar cómo debe estar ahora cuando todos los portales hablen de este tema", sumó el periodista.

Al momento, la actriz y el cantante no compartieron ninguna de sus habituales capturas de las videollamadas que realizan cuando se encuentran separados por compromisos laborales o, en este caso, por el velorio del padre de Vicuña.

"Veremos cómo sigue esto, si finalmente es una discusión de pareja o hay algo más. También me dijeron que a la 'China' no le gustó nada que su novio le haga este pedido, ella quiere libertad siempre en sus vínculos", cerró.