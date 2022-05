La China y Rusherking blanquearon su romance en una fiesta con Lali, Barón y De Brito

La noche de Eugenia Suárez parecía un bajón total. Justo en la jornada en la que se entregaban los premios Martín Fierro, ella que se lució en 2019 en Argentina, tierra de amor y venganza, todavía sueña con los galardones que perdió por culpa de la pandemia de coronavirus y la consecuente cancelación de la velada organizada por APTRA.

Sin dudas, la China se habría llevado el premio a Mejor Actriz. Pero eso quedó en el pasado. Los premios a los programas de 2019 nunca se hicieron, ni se harán, así que deberá esperar mucho tiempo para llevarse su Fierro. Así que armó un plan simple para el domingo a la noche. Primero se fue a ver un recital de Jorge Drexler. Después fue a comer sushi. Por ambos eventos hizo historias en Instagram. Pero algo ocultaba.

La ex de Benjamín Vicuña no estaba sola ni en el recital, ni en la cena. Tras el show del cantante uruguayo, la actriz fue directo a Enero, un restaurante en Costanera. Eligió una de las mesas del salón para no llamar la atención y esperó en el lugar hasta las 2 de la mañana. A esa hora sonó su celular. “Estamos”, rezaba un mensaje.

Más allá de no participar de los Martín Fierro, la China estaba lista para disfrutar del after party organizado por Federico Hoffmann, el productor de Marley. El lugar elegido fue un bar de Puerto Madero y ahí estuvo su amiga Lali Espósito, y también Jimena Barón, Ángel de Brito y algunas famosas más. Pero Eugenia no iba a pasar desapercibida.

¿La razón? Llegó acompañada por el trapero santigueño Rusherking, ex novio de la cantante María Becerra. Desde hace varias semanas, los rumores de un affaire entre ambos había cobrado fuerza. Hasta ahora no había imágenes de ellos. Pero, en las últimas horas, todo se viralizó y parece que se llevan muy bien.

En dos videos, la actriz y el músico se muestran muy juntos. En el primero, mientras Jimena Barón baila su canción La Cobra, la China y Rusher charlan muy cerca uno del otro, y se abrazan. Ese video fue publicado por el productor Franco Mozotegui, quien no esperaba deschavar a la nueva pareja del mundo del espectáculo.

El segundo video fue publicado por Pampito, el panelista de Carmen Barbieri. En las imágenes se ve que Rusher abraza por detrás a la China. Mientras tanto, frente a ellos, De Brito danza en la pista con movimientos extraños (con razón era jurado del Bailando y no se animaba a hacer una coreografía). Además, el panelista aseguró: “La China y Rusherking muy mimosos… Súper juntos en el after party de los MF”.

¿Quién es Rusherking?

Su nombre es Thomas Tobar, tiene 21 años, nació en Santiago del Estero y se hizo famoso por ser el novio de María Becerra. Aunque él, por supuesto, también se dedicaba a la música y era conocido artísticamente como Rusherking. Sus canciones 'Confiesalo' junto a su ex novia y 'Además de mí' lo hicieron conocido. Además grabó un tema con Oriana Sabatini llamado'Lo que tienes' y en 'Además de mí remix' partició con Duki, Khea, Lit Killah, Tiago PZK y Becerra.

Hace unos meses, Becerra descubrió que Rusher le había sido infiel. “Me encuentro en el piso”, escribió la cantante argentina en su cuenta personal de Twitter. Días después confirmó la separación. Sus fanáticos apuntaron contra el cantante. Tras el escándalo, María escribió: “Lamento haber actuado impulsivamente desde mi dolor. Quiero aclarar que @rusherkingg y yo no somos más pareja, y que todo lo que haya que resolver lo resolveremos en privado. Les agradezco su preocupación!”.