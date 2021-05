La "China" y Vicuña, en crisis: el llamativo mensaje del actor y la cruda confirmación del entorno

Una más y van. Después de una larga estadía en Chile, Benjamín Vicuña regresó a la Argentina y no fueron pocos los que advirtieron que, pese a haber estado separados durante casi tres meses, Eugenia "la China" Suárez armó las valijas y partió (una vez más) a Miami junto a los dos hijos que tuvo con el trasandino: Magnolia y Amancio.

La información fue confirmada por la periodista Paula Varela en Intrusos, la pareja atraviesa una vez más una fuerte crisis y desde su entorno no descartan que esta sea la definitiva. "Me confirman la separación. Juro que lo pregunté pensando que me iban a decir que no y me dicen: 'Sí, están separados'. Ahora estoy repreguntando", precisó la panelista al aire.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

"Pregunté: '¿Está separada la 'China'?. Y me dicen: 'Sí, es una crisis muy fuerte. En este momento están distanciados, pero han vuelto de tantas que... quizás vuelvan", aseguró la panelista, de acuerdo a la información a la que tuvo acceso a través del entorno de la pareja.

El viaje de la actriz justo cuando el padre de sus hijos regresó a la Argentina encendió alarmas e instaló con fuerza los rumores de crisis. Atento a los medios, Vicuña no dudó en intentar controlar la situación y le dedicó un tierno mensaje a un posteo que la actriz publicó desde el país del norte junto a Magnolia: "Las amo".

La indiferencia de la "China" y su viaje recordaron lo que sucedió en noviembre del 2019, luego de un año de grabaciones de Argentina, tierra de amor y venganza, la "China" también viajó a Estados Unidos para poner paños fríos en el marco de una separación que procuraron mantener en secreto, pero que no pudieron contener.

Mientras que en la Argentina se incrementaban los rumores de separación definitiva, la "China" decidió "blanquear la separación" desde Miami, en diálogo con Ángel De Brito. "Ella no quería blanquear nada, porque no era definitiva la separación y el viaje buscaba darle un poco de aire a la pareja. Pero le empezaron a llegar mensajes asegurando que Vicuña se estaba mostrando con otras mujeres y prefirió confirmar la separación, antes de que aparecieran fotos más comprometedoras", reconocieron en su momento a BigBang desde el entorno de la actriz.

En efecto (y para sorpresa de muchos), la "China" se comunicó por vía telefónica y confirmó la separación desde Estados Unidos. "Estamos separados en este momento, no es algo definitivo ni mucho menos. Tenemos mucho amor y una familia linda, ensamblada y hermosa", aseguró en su momento Suárez.

“Nuestros hijos se aman y tenemos a Magnolia también (Amancio nació después de la reconciliación), estamos separados, pero nos tenemos mucho amor así que no sabemos qué puede pasar el día de mañana. Fueron muchos años y cosas que quedan en la intimidad, yo nunca conté muchas intimidades y Benja tampoco. Hay mucho amor y cuando hay amor todo es posible, sólo hay que sentarse a hablar y barajar”, agregó.