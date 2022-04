La Chipi recordó el calvario que vivió con Pettinato: "Era manosero y le daba placer verme llorar"

A lo largo de estos últimos cuatro años, Roberto Pettinato fue denunciado públicamente por maltrato laboral y acoso sexual. Incluso, ante la repercusión que tuvo en los medios los testimonios de Martina Soto Pose, Julieta Ortega, Fernanda Iglesias, Ernestina Pais, Karina Mazzocco, Úrsula Vargues, Josefina Pouzo, Mariela Anchipi y Emilia Claudeville, entre otras, el saxofonista partió rumbo a los Estados Unidos, más precisamente en New York, en donde se lo vio haciendo música en pleno Central Park.

“Mi nombre siempre estuvo medio sucio. Soy como Jack Sparrow: inteligente, sexy y con una reputación media”, dijo el conductor la última vez que se refirió a este tema.

Martina Soto Pose fue una de las primeras en relatar el calvario que tuvo que vivir por culpa del humorista durante las grabaciones del programa Un mundo perfecto, que conducía el ex saxofonista de Sumo años atrás. “Pettinato era como era porque lo dejaban. Porque cuando yo estaba en CQC y tuve situaciones feas con él, se las fui a comentar a mi jefe y la respuesta fue: 'Bueno, Martina, mirá, yo no lo vi. No es que no te crea, pero no sé'”, había relatado Pose. Y siguió: “Antes de salir al aire, en el primer programa de mi vida, Pettinato me llevó tras bambalinas, me encajó un beso y me dijo: ‘Bueno, esto es así’. Un horror”.

Más tarde, en medio del debate sobre acoso y abuso en la farándula, Fernanda Iglesias aportó una nueva denuncia contra Pettinato: reveló que el conductor se había masturbado enfrente de ella y sin ningún tipo de pudor. "Nunca lo conté ésto. Una vez me pasó que él, adentro de un camarín, se masturbó adelante mío. Le parecía normal. Me quedé paralizada, me reí de manera nerviosa, como sucede en general en estos casos, y me fui", contó.

Lo cierto es que el tiempo pasó y Mariela "La Chipi" Anchipi recordó los acosos y maltratos que sufrió hace más de 20 años en manos del actual conductor de C5N cuando recién arrancaba como bailarina de Petti en vivo (Azul TV, 2001). "Yo tendría 22 años, era muy chiquita... Me acosaba. Era manosero. Yo estaba hablando con un grupo de gente, él venía y te agarraba de atrás, esa sensación horrible...", contó la mujer de Dady Brieva.

Invitada en LAM, contó que su por entonces coreógrafa lo encaró y le dijo: "Por qué no la dejás de molestar por favor, es chica, viene de otro palo, se pone muy mal, está llorando detrás de los decorados y no está bueno'". "Ella me dijo: 'él siente mucho placer viéndote llorar así que tratá de que no te vea'. Y yo lo esquivaba, quería tener el menor contacto posible, estaba atenta para no cruzármelo de ninguna forma y a él no le importaba nada", reveló.

De acuerdo con su relato, Pettinato se metía "en medio de las coreografías", la "echaba" delante de todos y contó que los músicos que tocaban en vivo en el programa la ayudaban para que ella no se quedara nunca a solas con el conductor. "No me puede mirar a la cara, me esquiva, le da vergüenza, es totalmente consciente de lo que hizo", destacó y aclaró que nunca recibió una carta documento del conductor porque "no tendría la cara" de enviársela.

Actualmente, Pettinato se sumó a la pantalla de C5N: los domingos conduce un programa que intenta mezclar humor con actualidad. El conductor de Genio o Idiota en radio Pop Radio y clásicos de la TV como Indomables y Duro de Domar volvió a incursionar en la televisión luego de su último ciclo La Hormiga Imperial, un show con monólogos, invitados especiales, humor y actualidad que se llevó a cabo entre 2016 y 2017 en este mismo canal.

Cabe recordar que La Hormiga Imperial estuvo al aire durante poco menos de un año y, de manera imprevista, se anunció que llegaba a su fin. A los 9 meses de que el programa empezara a emitirse, el propio Pettinato anunció en su cuenta de Twitter que el show llegaba a su fin con solo un día de anticipación.

Si bien en su momento se aseguró que había tomado esta decisión por un problema de salud, la noticia se conoció en el mismo momento en que el canal había echado a Victor Hugo Morales y unos días después del despido de Roberto Navarro tras la cancelación de varios programas.

Lo cierto es que el regreso de Pettinato no fue nada fácil. Si bien las autoridades de la señal apostaron por su vuelta, a la producción se le hizo imposible conseguir una dupla femenina que accediera a trabajar con él en Hemos probado de todo. Las denuncias públicas en su contra por maltrato laboral y acoso sexual pesaron, y finalmente la conducción de ciclo quedó solamente en sus manos.