La cirugía plástica que Wanda Nara confesó 14 años después: "¿Habrá una manera de decirme que me ven más linda?"

Cansada de que sus seguidores le vivan preguntando si se hizo algún nuevo retoque estético, Wanda Nara confirmó que se operó la nariz. Sin embargo, la modelo y representante de Mauro Icardi reveló que se trató de una cirugía que tuvo lugar 14 años atrás e instó a quienes la cuestionan a rever el tono de los comentarios que le hacen, en línea con el reciente descargo que realizó Nazarena Vélez cuando cuestionaron su cuerpo.

"Todo el tiempo leo en Instagram que me operé la nariz. Y sí, fue a los 19 años, cuando jugando al hockey recibí un palazo que me rompió el tabique hacia adentro, en tres partes. Tuve que ir a una cirugía de nariz y de amígdalas, por no poder respirar bien", aclaró en diálogo con la revista Gente.

Todo sucedió en febrero de 2019, cuando fueron muchos los seguidores de la modelo quienes consideraron que su rostro había cambiado y que su nariz se había afinado. Sin embargo, la empresaria aclaró: "No sólo hay fotos que demuestran lo que digo, sino que además, ¿en qué momento pude haberlo hecho? Pasé los últimos años embarazada, tiempos imposibles para esa intervención y tres más en televisión".

¿Cuánto vale la verdad? El periodismo de calidad necesita de la ayuda de los lectores. Tu apoyo es fundamental. Tu contribución es super importante para nuestro futuro. Sumate

Leé también | "Estamos hasta las pelotas de que nos midan el culo": fuerte banca a Nazarena tras las críticas por su cuerpo

"Una sale en imágenes según el fotógrafo, el ángulo y el make up. Siempre tuve la misma cara. Después de tanta crítica, ¿habrá una manera de decirme que me ven más linda?", cuestionó, en línea con las recientes declaraciones de Vélez.

Leé también | "Olor a bosta en la cama" y la icardiada: el prontuario de deschaves públicos de Wanda y Zaira Nara

Wanda cumple con la cuarentena en Italia, junto a sus cinco hijos y su marido. "Tengo épocas en que me paso del peso y otras de exigencia laboral. Hoy en cuarentena elijo vivir con las raíces crecidas, al natural, haciendo respirar al pelo. Cuando estoy en casa no me importa nada, porque tengo un hombre que se enamoró de quien soy, no de una foto de Instagram".

El machismo, Icardi y su rol como representante: "En el mundo del fútbol la mujer sólo puede ocupar un sitio detrás de los platos sucios"

"Mauro es todo lo opuesto al machismo, él es pro mujer independiente; admira a la mujer que trabaja y defiende sus derechos. Es por eso que ocupo este lugar. Valoro que me lo haya dado, en un mundo tan machista como el del fútbol en el que para que la mujer sólo puede ocupar un sitio detrás de los platos sucios".