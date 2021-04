La clausura de Pinar de Rocha tras el show de Pablito Lescano y la reacción del músico

El reconocido boliche Pinar de Rocha, ubicado en Morón, no tardó en convertirse en tendencia este martes luego de que se viralizaran algunas imágenes y videos de la fiesta multitudinaria que se llevó a cabo en ese lugar y que no cumplía con ningún protocolo sanitario. Del evento participó Pablo Lescano, quien brindó un show ante 500 personas que no respetaron en ningún momento el distanciamiento o el uso de barbijo.

Como consecuencia y con la mirada puesta en el elevado foco de contagios en el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires), este martes por la mañana las autoridades del municipio decidieron la clausura Pinar de Rocha: inspectores municipales llegaron al complejo sobre la avenida Rivadavia al 14751 para colocar la correspondiente faja de clausura, a pesar de que los empleados evitaron abrirles la puerta bajo la excusa de que "el dueño no se encontraba".

La clausura se debe al "incumplimiento de las medidas" dispuestas por la provincia de Buenos Aires para combatir la pandemia de coronavirus. Luego del show del líder de Damas Gratis, se viralizaron varias imágenes del recital, incluso el cantante compartió algunos videos a través de sus redes sociales, sobre todo en su cuenta de Instagram. Allí se ve a cientos de personas cantando y bailando sin barbijos ni distanciamiento social.

La bailarina Cecilia Oviedo estuvo en el lugar y contó que "siempre" va a bailar a Pinar de Rocha. "Cuando me enteré que tocaba él (por Lescano) no podía faltar. En el video parece que hay mucha más gente de la que parece, porque están ubicados en distintas mesas. Había distanciamiento. Pablo entró por la puerta de atrás. No hay un camarín, tampoco un lugar donde ver la pista", explicó en diálogo con Nosotros a la mañana.

Y agregó: "Yo creo que él, cuando llegó al escenario, se sorprendió con la cantidad de gente que había”, agregó y dijo sobre las medidas que se tomaron durante el evento: “Hace poco estuve en un boliche de la Costanera y estaba repleto de gente. En Pinar cuando entramos nos tomaron la temperatura y nos pusieron alcohol en gel. Además tenés que usar el barbijo para ir al baño. Pensé que iba a ser al aire libre, pero al final no fue así”.

Ante la creciente cantidad de contagios, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, señaló que "las principales fuentes de contagio de coronavirus son las reuniones sociales". De hecho, la semana pasada el Gobierno bonaerense había anunciado nuevas medidas para tratar de controlar el fuerte brote de coronavirus: decretó que las reuniones sociales recreativas no podían superar el tope de 10 personas y prohibió la circulación nocturna entre las 2 y las 6 de la mañana.

Desde el Ministerio de la Salud insisten en la necesidad de mantener protocolos y cuidados, advirtiendo que la pandemia sigue más vigente que nunca. Daniel Gollan, ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires le pidió a la sociedad, sobre todo al sector más joven, "dejar de bolichear" para cuidar a nuestros seres queridos. "No es un gran esfuerzo. Está en vos cuidarlos, después puede ser tarde", escribió en su cuenta de Twitter.