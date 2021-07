La conductora Soledad Larghi y su duro momento personal: "Quedé embarazada y lo perdí en la semana 10"

A fines de 2020 y principios de 2021, la conductora del noticiero de América, Soledad Larghi enfrentó rumores de embarazo. Ante la incesante consulta de los periodistas, ella negaba que estuviera esperando un hijo y respondía que apenas estuviera embarazada, lo contaría sin problemas. En realidad, durante esos días, enfrentaba un duro momento personal.

Finalmente, en una entrevista con el programa Chicas Guapas, que conduce Lucía Ugarte, la periodista relató: “Este año quedé embarazada, y lamentablemente perdí el embarazo en la semana 10”. Y con pesar explicó: “Fue una noticia que me puso feliz a mí, a mi familia, a mi pareja. Me pasó, me sorprendió, me lleno de felicidad, no llegó a un buen puerto pero ya llegará. Una experiencia de mucho aprendizaje para mí. Si en algún momento se me da, voy a ser una mujer muy feliz”.

En ese punto, al ser consultada sobre sus deseos de ser mamá, Soledad contó: "Durante muchos años me preguntaron sobre la maternidad y mi respuesta era: ‘Bueno, tendrá cuando tenga que ser´. Este año me pasó algo muy particular y dije, cuando me lo pregunten no lo voy a evadir porque se ha generado un tabú sobre esas cosas”.

Y la periodista de 41 años completó: “Perdí el embarazo. Me topé en esa situación que era más común de lo que yo creía. Por eso decidí que, cuando me lo pregunten, iba a contarlo". Y en ese punto, agregó: "Sí, me pasó esto, fue muy terrible en ese momento porque fue una noticia que me puso feliz a mi, a mi familia, a mi pareja".



Sobre las sensaciones que tuvo luego de la pérdida del embarazo, Larghi, quien está en pareja con Luciano Vitullo, dijo que supo superar al dolor. Por eso declaró: "No quedé con un sentimiento feo sino con un sentimiento muy lindo de decir: bueno, me pasó , me sorprendió, me llenó de felicidad, no llegó a un buen puerto, porque se perdió ese embarazo, pero seguimos por ese camino, ya llegará".

En tanto, con tono optimista, le contó a Ugarte: "Fue un aprendizaje que me sorprendió y obviamente era lo que tenía que ser. Me quedo con esa experiencia de mucha felicidad, sentirme una futuro mamá. Y lo tomo más que nunca como un cuando tenga que ser será, y va a ser de pura felicidad. Pude comprobarlo con la experiencia".

Sobre la búsqueda de un hijo en el corto plazo y un probable embarazo, Soledad respondió: "Lo estoy dejando librado al azar, fue este año, hace relativamente poco tiempo. Hay procesos que tienen que ir decantando pero sí, te puedo confirmar, que si en algún momento se me da, voy a ser una mujer muy feliz".