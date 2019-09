La confesión de la nieta de Lady Di en el jardín de infantes que conmocionó al Reino Unido

¿Kate Middleton podría llegar a estar nuevamente embarazada? La noticia, todavía no confirmada, fue dada a conocer por un tabloide de Inglaterra que citó como fuentes a miembros de la escuela en donde asiste la hija de la duquesa de Cambridge, Charlotte. Es que la pequeña gritó a los cuatro vientos que su madre estaría esperando un nuevo bebé y los profesores no tardaron en ir a la prensa. ¿El dato? No sólo habló del presunto embarazo de su mamá, sino que anticipó el sexo: "¡Voy a tener una hermanita!".

Según el tabloide New Idea, la ocurrencia de la pequeña sorprendió a las profesoras. Es más: no sería la primera vez que Charlotte habla de una hermanita en la escuela. El primer día de clase del nuevo curso volvió a decirlo.

La situación del posible nuevo embarazo hizo que empezaran a tejerse algunas especulaciones sobre los otros miembros de la Familia Real. Los británicos, tan aficionados a las apuestas, ya dan por hecho que en 2020 habría dos pequeños más porque creen que otras dos royals estarían embarazadas en este momento, según revela el Express. Adivina adivinanza; sí, según ellos, Meghan Markle y Eugenia de York también se convertirán en mamás.