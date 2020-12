La confesión de Víctor Hugo, luego de su exitosa operación: "Tuve el corazón parado por cuatro o cinco segundos"

Víctor Hugo Morales fue operado exitosamente durante la mañana de ayer en una de las clínicas de Swiss Medical. Al conductor le colocaron un marcapasos para normalizar sus pulsaciones y controlar la arritmia que lo viene aquejando desde hace tiempo, ya que los medicamentos que le suministraron en un principio no tuvieron efecto. “Estuve cuatro o cinco segundos con el corazón parado”, reveló este viernes desde el centro médico.

El periodista uruguayo fue internado el domingo 6 de diciembre a causa de una arritmia que tiene “desde hace un tiempo”. "No sé si son estas épocas maradonianas tan especiales... Tuve algún percance y ayer amanecí mareado. Y me han traído a una clínica, en donde estoy siendo cuidado en forma estupenda por dos enfermeras maravillosas”, había contado.

Debido a que no respondía a la medicación que le habían suministrado para normalizar sus pulsaciones, los médicos de la clínica de Swiss Medical que lo asisten decidieron colocarle un marcapasos. La cirugía se llevó a cabo durante la mañana del jueves, duró cerca de 45 minutos, se realizó con anestesia local y afortunadamente fue exitosa. El conductor uruguayo ya se encuentra en su habitación a la espera del alta que recibirá este viernes.

En dialogo telefónico con su programa La mañana de Víctor Hugo, el relatot explicó que el último domingo comenzó a sentir mareos y que decidió consultar con su médico porque tenía miedo de sufrir un ACV. "El domingo a la mañana me desperté con un mareo rarísimo, la casa daba vueltas, me pesaba la cabeza, tuve náuseas. Me paré como pude y anduve por la casa buscando estabilidad, desafiándome a ver si me caía o no me caía", contó.

Y siguió: "Me senté y pedí ayuda médica, me trajeron a esta clínica que no menciono hasta el lunes para ser más prolijo, para que nadie se tiente de esperar en algún momento o de pedir para hacer una nota. Tenía miedo de que fuera algo en la cabeza, un ACV. Me dijeron que tenía relación con el corazón, detectaron la arritmia que tenía hace un tiempo. Esa arritmia pudo ser todavía más severa".

En ese sentido explicó que al momento de llegar a la clínica estuvo "cuatro o cinco segundos con el corazón parado". "Imagínense cuando me lo contaron al otro día. Ahí empezaron a decidir si me ponían un marcapasos, que es algo que ayuda. Mucha gente me llamó para decirme que si me lo iban a poner me quedara tranquilo, que da seguridad y mejora la vida”, dijo sobre la intervención que le realizaron ayer.

Fiel a su estilo, Víctor Hugo no dudo en calificar la cirugía como “una maravilla, una de esas cosas de la ciencia verdaderamente increíble” y explicó de qué se trata un marcapasos: "Es una moneda de dos milímetros de alto por tres centímetros de diámetro, levantan una ventana en el pecho cerca del hombro y colocan la moneda que tiene un cable que va por las venas al corazón y eso se convierte en un árbitro de lo que sucede en el corazón”.

Con un grato alivio, el periodista aclaró que "zafó" y si bien pueden llegar a existir complicaciones a futuro, se mostró positivo: "Fue una experiencia maravillosa, todo en la vida es un aprendizaje. Lo que vale es el amor de la gente, respetarlos y quererlos como en cada acción que ejecutamos periodísticamente. Tengo moretones en el cuerpo y electrodos por todos lados, soy un mapa",

Al final, contó que esta tarde le darán el alta y regresará a su casa para seguir con la recuperación, y concluyó: "Vendrán los médicos para la revisión y para decirme qué tengo que hacer con mi vida que no cambia demasiado pese a que uno tenga un intruso en su cuerpo, que sería el marcapaso. Todo fue muy dulce, ustedes (los oyentes) lo hicieron de esa manera. Hay amigos en muchas áreas y eso hizo que yo recibiera tanto apoyo y energía".