La contundente chicana de la ex esposa de Gallardo a Alina Moine desde el Monumental

El domingo por la noche se midieron en el estadio Monumental el River de Marcelo Gallardo y el Argentinos Juniors de Gabriel Milito. El encuentro estuvo muy igualado hasta el punto que el bicho de la Paternal superó durante gran tramo del encuentro a los de Núñez: levantó un 2 a 0 en contra y casi lo da vuelta. Pero la roja a Miguel Torrén y el posterior penal que Juanfer Quintero cambió por gol volvió a desequilibrar la balanza a favor del Millonario.

Fue así que minutos antes del final del encuentro, Marcelo Herrera sentenció el 4 a 2 final a favor de River. Pero mientras todo esto ocurría en el campo de juego, las redes sociales estaban revolucionadas. No por la victoria del equipo de Gallardo; Tampoco por el buen desempeño de Argentinos, sino a raíz de un contundente mensaje de Geraldine La Rosa, la ¿ex? mujer del "Muñeco" y madre de sus cuatro hijos, en medio de los rumores que vinculan al DT con Alina Moine.

Resulta que la diseñadora compartió en su cuenta de Instagram varias postales suyas desde Monumental, sola y junto al resto del clan Gallardo. Pero como si eso fuera poco, junto a una foto donde se la ve en uno de los palcos radiante y sonriente, publicó una contundente frase. "Primera dama​", escribió dando a entender que ella continúa siendo quien ocupa ese lugar en la vida del ex futbolista. ¿Lo llamativo? Lo borró a los pocos minutos.

Antes de que eliminara su posteo, los internautas ya habían reaccionado a su publicación con más elogios que críticas: "La jefa", "¿Podrán ser tan diosa? La casa está en orden", "Reina hay una sola, olvidate. El resto con Bob Esponja". "¡¡Grande, siempre presente!! Confirmando su matrimonio", "Dios quiera que sigan juntos con Marcelo. ¡Qué todo lo que se dice sean sólo rumores!", y "Callando boquitas", fueron algunos de los comentarios que recibió Geraldine.

Luego, Marta Gallardo, la hermana del reconocido DT, publicó una foto de toda la familia viendo el encuentro desde el palco. "Palco familiar. Los de siempre", publicó, a lo que La Rosa comentó: "Te quiero, la pasamos súper como siempre". A principios de abril, se confirmó que Marcelo Gallardo y la periodista Alina Moine estarían en pareja. “Se aman profundamente”, reveló la panelista Luli Fernández, quien aclaró que se comunicó con un amigo muy cercano al DT de River que dio todo por hecho. Lo cierto es que después de estas declaraciones la periodista de ESPN fue abordada por la notera de Socios del espectáculo y lo primero que hizo fue negar que acompañó al "Muñeco" en su viaje a Salta.

Casi a la par, la ex mujer de Gallardo y madre de sus cuatro hijos- llamó a Karina Iavícoli para desmentir las versiones que se estaban circulando: "Me llamó en vivo. Me dijo que está en el Sur con uno de los hijos que juega al fútbol, que viajó con un amigo y no tiene novio. Marcelo Gallardo se estaba comunicando con ella y se quedó a cargo del resto de los hijos que tienen en común y lo que dice Geraldine es que a 'Marcelo lo quieren destruir'".

De acuerdo con La Rosa, todo se trataría de versiones malintencionadas para desestabilizar al DT de River: "No soportan ver que sea un número 1. Este es un plan sistemático desde hace muchos años para bajarlo del lugar dónde está". "Y ella dice que sigue con Marcelo", concluyó Iavícoli. Hay que aclarar que en agosto de 2019 se había dado a conocer que Gallardo, quien hacía tan solo un mes se había convertido en papá por cuarta vez, se había separado de La Rosa.