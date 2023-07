La contundente crítica de Yanina Latorre a Antonela Roccuzzo y la bronca en las redes

Hace más de dos meses, Yanina Latorre aceptó la invitación a un programa de YouTube para hablar de todo lo que sabe: chismes, redes sociales, canjes, alcohol y, por supuesto, críticas a famosas. Aunque la charla no obtuvo la cantidad de reproducciones que esperaban, ahora una de las frases de Latorre en Terapia Picante se viralizó y se le volvió en su contra.

Durante la entrevista, la esposa de Diego Latorre fulminó a Antonela Roccuzzo. Todo sucedió después de ser consultada por sus más famosos enfrentamientos y también sobre su matrimonio con Gambetita. En un momento, la botinera recordó su pasado y aprovechó para tirarle un palazo a la mujer de Lionel Messi. En ese sentido, la blonda dejó en claro que su lengua venenosa no conoce de límites.

Al ser consultada sobre lo que le recomendaría a una joven que sale con un futbolista, Yani lanzó: “Que se aguanten los machistas que son, porque siguen siendo muy machistas. Yo durante mucho tiempo lo acompañé, dejé todo por él, no me arrepiento, porque crié a los chicos, pero sos como... Antonela Roccuzzo, la amamos, pero es la mujer de Messi”.

Y continuó, para puntar duro contra Roccuzzo: “A ella la contratan marcas de Europa para hacer publicidad, pero solo porque está casada con Messi. Sola todavía no logró nada. Y no la estoy criticando a ella, pero siempre estás como un paso atrás del jugador”. Cuando el entrevistador le preguntó: “¿Messi sería Messi sin Antonela?”, Latorre lanzó todos su dardos contra la morocha.

En ese punto, Latorre aseguró: “El talento de ellos es el talento de ellos, tampoco los subestimemos. Vos podés ayudarlos, acompañarlos y hacer que tengan una vida mejor”. En ese sentido, ejemplificó: “Gracias a Antonela seguramente él no se acuesta tarde, no sale todas las noches, no toma alcohol...”.

Después de lanzar esas terrible críticas contra Antonella, Latorre habló sobre su experiencia como esposa de un futbolista “Lo acompañas, le crías a los pibes, le tenés la casa bien, lo ayudás en la mudanza, todo para que el rey esté contento. El tema es que es un negocio familiar, vos dejás todo porque sabés que gracias a ese laburo vivís bien toda la vida. Hoy una feminista no podría estar con un jugador de fútbol. Lo mata a los dos minutos”.

Claro que el vuelto volvió con todo a Yanina. Entre los cientos de tuits en su contra, que suelen ser diarios, se sumaron muchos más por haberse metido con la mujer del mejor futbolista de la historia. “Antonela por lo menos mantiene su apellido”, “Gambeta Latorre viendo como se le esfumó la posibilidad de hacerle una nota a Messi”, “¿Y qué hizo ella, además de ser la mujer de Latorre? ¿Ir a decir boludeces las 24hs en cada canal?” y “Tiene razón en parte. Es un negocio y lo saben. Primera y última vez que coincido con esta” fueron algunas de las frases contra Yanina. En un solo día, Latorre multiplicó a sus enemigos.