La contundente promesa de L-Gante a su hija tras los reclamos de su ex: “Jamás bajaré los brazos”

Semanas atrás, Tamara Báez, la ex pareja de Elián Ángel Valenzuela​, el cantante conocido popularmente como L-Gante, y madre de su hija Jamaica, había denunciado que el músico no solo no cumplía con el régimen de visitas que habían planificado, sino que además le dio solo una bolsa con fideos y pañales en concepto de pago de la cuota alimentaria de la nena de casi dos años.

Cabe recordar que ella le planteó a L-Gante que estuviera con la nena tres veces a la semana. Sin embargo, él le dijo que no puede tantas veces. El tiempo pasó y el arreglo económico para la manutención de la nena de un año y 10 meses de vida jamás se firmó. De hecho, el artista pasa el dinero que se le ocurre y cuando se le ocurre según cuentan desde el lado de Báez “Está buenísimo ser padre dos veces por semana solamente. La verdad es que ya no me importa”, había disparado.

A través de su cuenta de Instagram, Tamara publicó una foto en la que se ven los diferentes paquetes de fideos mostacholes, tirabuzón y moñitos, que no son un alimento que, justamente, pueda comer con facilidad una beba de la edad de Jamaica, que le había enviado L-Gante. Indignada, disparó: “¿Con qué se paga la luz, la obra social y demás? Una vergüenza, la voy a mantener con fideos a mi bebé ahora”.

Lo cierto es que cansado de las críticas que recibe casi a diario de su ex, el artista utilizó su cuenta de Facebook para dedicarle un contundente mensaje a su hija: "Te amo mi amor vos siempre vas a ser mi reinita. Papá te va tener como una princesa siempre, como la bebé que sos, te va a enseñar los valores de la vida, de dónde venimos y adónde fuimos , lo que logramos y lo que sos para mi.. lo más real y valioso que tengo".

El músico le agregó a su posteo una foto en donde se lo ve junto a la nena. Actualmente sobre ambos padres de Jamaica pesan un bozal legal que les impide mostrar a su hija en las redes sociales. "La gente podrá dibujar mil cosas, pero los dibujítos que me haces vos con el amor más sincero y aprendiendo a usar un crayón, a mi me dibujan una sonrisa en la cara y en el corazón. Jamás bajaré los brazos en nada porque todo tiene un fin, que en fin todo va dedicado hacia vos para el día que crezcas y seas esa persona que ya habla, que piensa, que comprende que valora y que respeta....Aquí estará papá siempre para vos. Y sabrás qué hizo posible tanto con tan poca edad y recorrido es esta vida", sumó.

El profundo mensaje del oriundo de General Rodríguez se da poco después de los innumerables escraches que le hizo Tamára en las redes sociales por no cumplir con la cuota alimentaria de su hija. Hace un mes, la propia Tamara le había contado al programa A la tarde cuánto gana L-Gante por mes. El periodista Diego Esteves contó: “Recibe 3 millones de pesos por presentaciones y shows, 9 millones de pesos por reproducción en las plataformas de música y video y 8 millones de pesos por su marca de vino”. A eso se le suman mucho dinero más. L-Gante está por lanzar una empresa de venta de semillas de cannabis, que le dejarían un gran ingreso y sumó varias fechas de recitales en el país.

Eso le dejarán como ganancia neta entre 4 a 10 millones de pesos por fecha, según el tamaño del estadio. “Además, él ha tenido por sus colaboraciones con Tini Stoessel y Bizarrap, reproducciones que lo llevan a percibir entre 1000 y 5000 dólares por plataformas digitales”. Se cree que las ganancias de L-Gante a nivel mensual superan los 80 millones de pesos. Aunque para su novia hay más y le esconde el dinero. Ella solo le pide un millón de pesos por mes.